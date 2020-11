Se creó el Registro de Árboles Protegidos de la Ciudad de San José

Los individuos protegidos son:



Naranjo amargo (5), ubicados en calle Centenario, entre 9 de Julio y Lavalle. (Público)

Eucalipto, ubicado en calle Entre Ríos, Predio Ferrocarril. (Público)

Membrillero, ubicado en calle Buenos Aires, entre Urquiza y Rivadavia. (Privado)

Higuera del Himalaya, ubicada en Alvear y Moreno. (Público)

Tipa, ubicada en ex Ruta 26 y Yapeyú. (Público)

Ceibo, ubicado en ex Ruta 26, casi Los Inmigrantes. (Privado)

Ceibo, ubicado en San Lorenzo y Malvinas Argentinas. (Público)

Ibirá Pitá, ubicado en Tarabini y Alvear. (Privado)

Timbó, ubicado en Cabildo y Souriguez. (Privado)

Timbó, ubicado en Cettour, entre Maipú y Junín. (Público)

Curupí, ubicado en Justus V. Liebig casi Cabral. (Público)

Ceibo blanco, ubicado en Yapeyú al Este. (Privado)

Jacarandá (5), ubicados en escuela 69 Tierra del Fuego. (Público)

Tipa (2), ubicadas en Primeros Colonos, casi Bernardino Horne. (Privado)

Roble, ubicado en Yapeyú entre 2 de Abril y Maipú. (Privado)

Olivar, ubicado en continuación Bernardo Blanc entre Hoffman y Camino a Liebig. (Privado)

Ubajay, ubicado en el Balneario, calle Plumerillo. (Público)

Francisco Álvarez o Azota caballo, ubicado en el Balneario, calle Haydee Creppy. (Público)

Cactus, ubicado en ex Ruta 26 y Horne. (Privado)

Palmera Pralong, ubicada en Brouchoud entre Antón y Los Naranjos. (Público)



Los criterios que se tuvieron en cuenta a la hora de elegir los ejemplares fueron:



Tamaño; asociada a la dimensión del árbol. Ya sea en altura, ancho de copa o porte inusual.

Biológicos; como la edad, el grado de rareza, si se encuentra naturalmente en el límite de su distribución natural, o si por su estado de conservación se encuentra en peligro de extinción.

Estéticos o urbanísticos; ya sea la belleza del individuo o formación en su conjunto o valores estéticos como su porte o colorido, o si pertenece a un paisaje sobresaliente o que sea su presencia la que aporte al paisaje su particularidad.

Históricos y tradicionales; si el ejemplar está asociado a algún hecho histórico o cultural relevante, si se encuentra en un edificio histórico, si forma parte de leyendas o mitos tradicionales, o si fue plantado por alguna personalidad sobresaliente.