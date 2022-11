Se conocieron las ofertas para la obra de la Cuenca Salta de Colón

La cuenca Salta alcanza a distintos barrios de la Ciudad e involucra a unos 3500 vecinos de la Ciudad de Colón, de los cuales 1000 son directamente afectados, será finalmente entubada a través de una compleja obra que demandará 480 días corridos de trabajo y una inversión de base de 386 millones de pesos.

El Intendente José Luis Walser abrió este lunes 31 de octubre los sobres con las propuestas de las tres empresas oferentes para ejecutar la obra. El acto, del cual participaron vecinos, concejales y funcionarios, se llevó a cabo en la intersección de calle Salta y Alberdi, uno de los lugares por donde transita la cuenca y donde más daño y anegamientos produce la lluvia.

José Luis Walser dijo tras la apertura de las propuestas: "Qué alegría es que estemos aquí hoy, elegimos hacerlo en este lugar porque es un día histórico para Colón, es un día de mucha alegría para nuestra gestión y especialmente para nuestros vecinos que viven sobre cuenca Salta" expresó.

Y añadió en la misma línea: "Hoy se termina un tiempo de promesas y de mentiras, hoy es una realidad la Cuenca Santa, hay que poner blanco sobre negro, porque durante tantos años se prometió y no se cumplió y hoy lo estamos cumpliendo, eso para nosotros es un enorme orgullo" aseveró el Intendente de Colón.

También agradeció al secretario de Obras y Servicios Públicos Claudio Lara y a todo su equipo: "fue quien se puso al frente de este proyecto, a todo el equipo de la gestión, a todos los colaboradores" e hizo una mención especial para Enrique Cresto, quien desde su gestión frente al ENOHSA, impulsó la concreción de la obra.



Pedido de disculpas

En un momento de su mensaje, José Luis Walser expresó ante los vecinos y funcionarios presentes: "Quiero pedir disculpas también por todo este tiempo en que se les prometió a los vecinos y no se les cumplió, alguien tiene que pedir disculpas por todas las mentiras que se dicen y por todas las promesas que no se cumplen".

Haciendo referencia a un vecino, José Luis Walser añadió: "escuchaba recién a Danilo y la verdad es que me hizo sentir eso, tenemos que pedir disculpas, si no cumplimos quienes estamos con responsabilidad de dar respuesta a la necesidad de los vecinos, en algún momento tenemos que decirlo".

"Y yo quiero hacerlo en nombre de todos estos años de promesas, y creo también, así como pido disculpas, dejarles la certeza de que esto se va a realizar, de que esto es una realidad, ahora hay tres propuestas para esta obra y estamos cerquita de comenzar a realizarla".

También señaló en ese sentido: "Esta, es una obra icónica, una de las tantas deudas que tiene Colón que empezamos a sanear, que empezamos a sanar, así que celebrar con los vecinos, celebrar con ustedes, decirles que Colón necesita todavía muchas realizaciones de deudas históricas, y que quiero que lo hagamos juntos" indicó el intendente de Colón.

Por último, agregó: "Tengan la certeza de que, así como venimos cumpliendo con estas cosas, vamos a cumplir con todo lo que falta. El Colón que soñamos todos no tengan dudas que lo vamos a lograr y lo vamos a hacer juntos, despacio, pero lo vamos a hacer juntos" subrayó.



La alegría de los colonenses

Danilo, un vecino que sufre cada lluvia en la zona, expresó: "Como le dije al Intendente, venimos de que nos mientan hace 80 y pico de años por lo que me comentó siempre mi vieja que vivió 90 años en el barrio, nos fueron mintiendo y nadie nos pidió disculpas, la gente de Colón sabe que esto es mosquitos, infecciones, las calles un desastre, cada vez más angostas".

"Gracias a Dios nunca ocurrió una desgracia, vivo en Salta 170 el peor lugar de todos, es el desagüe de Colón, en lluvias grandes debe llegar a medio metro de altura el agua" sostuvo.

Otro vecino también dijo: "Estoy contentísimo, es una obra fundamental para la Ciudad y para el barrio ni pensarlo, se ha sufrido durante tantos años las inclemencias de esta cuenca cuando llueven más de 30 o 40 milímetros rápidamente esto se inunda".

"Si Dios quiere la vamos a ver gracias a esta gestión municipal que ha realizado obras importantísimas como el paseo de la costa, la plaza Artigas, el asfaltado" afirmó.

El entubamiento principal por calle Primera Junta, desde calle Alberdi hasta Combatiente de Malvinas permitirá, conjuntamente con los canales secundarios y las obras complementarias, conseguir el saneamiento total.

Este proyecto beneficiará directamente a más de 1000 vecinos, mientras que la población incluida dentro de la Cuenca Salta es de alrededor de 3500 personas.

El objetivo de la obra es mejorar la red pluvial urbana, disminuir al mínimo el escurrimiento superficial, mejorar el aspecto general y solucionar en forma definitiva el ingreso a las viviendas de los efluentes pluviales, recuperar terrenos anegados y evitar los problemas ocasionados por los continuos deterioros de las calles.