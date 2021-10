Se conmemoró con distintas actividades el Día del Bastón Blanco en Colón

El viernes 15 de octubre en la zona del bajo termas de la zona costera norte de Colón, se conmemoró el Día del Bastón Blanco con una barrileteada con alumnos de la Escuela Nº 60 y con personas ciegas. También se realizó un encuentro con personas ciegas para experimentar un sendero con la flora autóctona de la ciudad con interpretación en braille.

Estuvo presente la Directora del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) Inés Artusi, quien junto al Intendente José Luis Walser y la Coordinadora del Área Municipal de Asistencia a las Personas con Discapacidad Lorena Schlotthauer compartió momentos de la tarde.

"Es una celebración estar compartiendo con personas ciegas, con alumnos, este día del bastón blanco, las personas con discapacidad no son personas enfermas, sino que son personas que tienen barreras para su vida cotidiana, diferente a la que tenemos todos" dijo la directora del Iprodi.

"La convivencia plena, la verdadera inclusión hace esto, que todos pensemos, como este lindo paseo para que conozcan la flora, alternativas para bajar las barreras". "Colón es una comunidad que siempre está pensando en nuevas estrategias de accesibilidad" sostuvo Inés Artusi.

En tanto que el Intendente José Luis Walser dijo: "Hemos decidido tener una ciudad que va camino hacia la inclusión, estamos trabajando en eso, quiero agradecer a las personas no videntes es una alegría compartir con ustedes".

Agregó: "Cuánto tenemos para aprender, ese es el mensaje de hoy, se puede, muchas veces nos preocupamos por cosas diarias y no le encontramos respuestas, y personas no videntes hoy les dicen que sí que se puede".

"Es una mensaje muy fuerte para todos, niños, papás, docentes, en conjunto comenzar a mirarnos de manera integral y concientizarnos de aprender de las personas con discapacidad, y de lo importante de que nosotros los ayudemos y nos dejemos ayudar por ellos" expresó el Intendente de Colón.

La Coordinadora del Área de Asistencia a las Personas con Discapacidad, Lorena Schlotthauer, afirmó: "Los alumnos junto con maestras y directivos, compartieron con uno de sus compañeros no vidente una experiencia magnífica, la predisposición, la empatía con su compañero, la atención con las otras personas ciegas".

"Pedimos a la comunidad de Colón que cada vez que veamos a una persona con un bastón blanco que está por cruzar la calle, que pare y espere a que cruce, o también ofrecer ayuda".

También se hizo una campaña de concientización con la entrega de folletos en la zona céntrica. Las actividades continuarán el viernes 22 a las 19 en el Parque Quirós se realizará una peña folklórica con vestimenta alusiva.