Se abre un registro de reclamos dirigidos hacia Telecom

La Municipalidad de Colón se encuentra recibiendo denuncias relacionadas con la prestación del servicio de Telecom Argentina S.A. (Telecom, Arnet, Fibertel, Personal, Flow, etc.). A tal efecto se ha abierto un registro de reclamantes con el objeto de dar cumplimiento a lo requerido por el Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor (CODEC). Esta medida permitirá llevar adelante una acción colectiva que autoriza la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor.

Las acciones se fundamentan en la recepción permanente de reclamos por parte de los usuarios que denuncian no tener respuesta por parte de la empresa por los canales autorizados, y las dificultades que se presentan por no contar con un lugar presencial donde hacer efectivos los mismos.

Aquellos vecinos de todo el Departamento Colón que tengan o hayan tenido dificultades en este sentido, podrán solicitar ante la Oficina de Defensa del Consumidor Municipal (OMIC) ser incluidos en el registro, para lo que deberán acercarse a dicha área en la Municipalidad de Colón de lunes a viernes de 8 a 12.