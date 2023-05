San José Web cumple hoy 15 años!

Puede parecer mucho, puede parecer poco. Depende para quien. Para nosotros significa bastante. Es sin lugar a dudas un gran camino recorrido entre noticias, hechos trascendentales y acontecimientos importantes, buenos y malos, que quedaron marcados en nuestras vidas.

www.sanjoseweb.com.ar, es un portal de actualidad editado desde la Ciudad de San José, Provincia de Entre Ríos, República Argentina, con actualización diaria de noticias, creado y dirigido por Marcos Sigot (Licenciado en Periodismo / Locutor Nacional de Radio y Televisión).

Desde hace 15 años, en nuestras páginas reflejamos todos los sucesos que la gente necesita conocer por la significación y el impacto que producen en sus costumbres, su economía, su trabajo, y en su vida de todos los días.

Comenzamos en una época donde las comunicaciones en Internet no tenían la velocidad que podemos disfrutar hoy. Estaban muy de moda los Cibers. El uso de las redes sociales era prácticamente nulo, salvo para algún reducido grupo de adolescentes principalmente, que utilizaban el llamado Fotolog. Era la época del chat por MSN, el de los muñequitos azules que giraban cuando se iniciaba sesión. No existía el Whatsapp y los teléfonos celulares de aquel entonces no eran tan inteligentes como los de ahora, se usaban solamente para llamadas y SMS.

Es por eso que se hacía necesaria la existencia de un sitio web que reflejara lo que acontecía en nuestra ciudad. Y así surgimos. Un 11 de Mayo de 2008. Al principio, muy tímidamente, aprendiendo como contar las noticias en un formato nuevo para nosotros, acostumbrándonos a seleccionar y editar fotos, a diseñar banners y otras tantas cosas más. El diseño del sitio era muy artesanal, por así decirlo, realizado por nosotros mismos, con html básico y en una resolución de pantalla mucho más pequeña que la que se usa en las PC de escritorio hoy en día.

Por suerte la respuesta del público fue muy buena y comenzamos a recibir emails y mensajes de la gente que nos leía desde todas partes. De aquí mismo, pero también de más lejos. Era muy emocionante, recibir los comentarios de cibernautas oriundos de nuestra zona radicados en diferentes partes del país y el mundo, que mediante “San José Web” se mantenían informados de lo que pasaba en la cuidad donde habían nacido, criado o donde tenían sus raíces y seres queridos. Eso nos daba el empuje necesario para seguir adelante.

Y fue así que el mismo público nos obligaba a ir evolucionando, agregando nuevas secciones, renovando el diseño para mantenernos acorde a los nuevos tiempos y adelantos tecnológicos. Es por eso que nos fuimos profesionalizando de alguna manera. Contratamos los servicios de destacados estudios de diseño web, optimizamos el sitio para celulares y tablets y nos sumamos a las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram para compartir también en esas plataformas nuestros contenidos y estar al mismo tiempo más cerca del público.

Hoy somos una gran comunidad en Internet, ya consolidada.

“San José Web” cuenta con un importante número de visitas diarias, por lo que se ha convertido en una de las páginas más vistas de la región, según las estadísticas de los distintos servidores de Internet.

En estos años se ha transformado en un punto de referencia informativa para innumerables navegantes que ingresan asiduamente al sitio para mantenerse al tanto de lo que ocurre en la ciudad. Esto fue posible gracias al firme compromiso asumido desde su creación de difundir el quehacer local con seriedad y profesionalismo.

Hoy cumplimos 15 años on line. Y es un buen momento para agradecer a quienes han estado con nosotros desde los primeros tiempos, a nuestros lectores, a los de antes, a los de ahora y a los de siempre, a colaboradores, instituciones de la ciudad que nos brindan información y muy especialmente a los anunciantes que confían en nosotros y nos apoyan para seguir adelante en medio de los distintos avatares que atravesamos en nuestro país, con tiempos que a veces no son fáciles, como los actuales por ejemplo.

Hoy, en el contexto de una realidad que se modifica de manera instantánea, se amplía y diversifica haciéndose cada vez más compleja, la misión de “San José Web” es ayudar a comprender esta realidad convirtiéndose en un instrumento útil para la vida de la gente, reflejar el quehacer comunitario, las inquietudes y las grandes expectativas de desarrollo de nuestro pueblo.

Creemos que vamos por el buen camino. Y en esta senda seguiremos. Vamos por más.

Feliz Aniversario “San José Web”! Felices 15 Años!