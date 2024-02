San José: Tareas preventivas contra el dengue

Promotores de salud de la Municipalidad de San José recorren los distintos barrios de la ciudad como parte de la campaña que se lleva adelante con el objetivo de prevenir la trasmisión del dengue. Los agentes se entrevistan con los vecinos, efectúan tomas de temperatura y brindan asesoramiento sobre las medidas que se pueden tomar en el hogar para minimizar los riesgos de contagio.





El dengue

El mosquito Aedes aegypti es pequeño, con manchas blancas en las patas, que también pica durante el día y que se cría en agua tranquila pero limpia, en lugares oscuros.

Los mosquitos del dengue se encuentran en zonas urbanas, poseen un vuelo bajo sobre el nivel del suelo y pone sus huevos en depósitos de agua limpia como tanques, floreros, llantas, baldes y cualquier recipiente que esté a la intemperie y que pueda almacenar agua.

Además, el Aedes no vuela a más de 50 metros a la redonda, es decir, que si ves un mosquito en tu casa es porque se crió en tu manzana.

El Aedes aegypti no suele criarse en plazas, parques, ríos o arroyos, sino más bien se trata de un mosquito doméstico el cual se adapta a nuestros hábitos urbanos y necesita estar alrededor de gente para vivir.

La fumigación con termoniebla elimina al mosquito adulto, y la aplicación del larvicida concentrado mata las larvas, aunque de haber casos sospechosos o confirmados deben ser acompañados por el resto de los cuidados recomendados a continuación.

Mantener algunos cuidados prácticos ayuda a prevenir la crianza del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de la enfermedad del dengue. Aquí algunas propuestas:

- Vaciar recipientes que contengan agua, lavar con lavandina y darlos vuelta para evitar la acumulación de agua.

- Cambiar el agua de los floreros y los bebederos de agua de tu mascota. Hacerlo día por medio.

- Cepillar y lavar las rejillas de los desagües con frecuencia.

- Tapar completamente tanques de agua o cisternas que acumulen agua en el exterior.

- Limpiar y arrojar la basura acumulada en nuestros patios.

- Cortar el pasto y mantener limpias las superficies.

- Liberar canaletas de hojas y tierras para que circule el agua y no se estanque.