San José realizó acciones de prevención y detección temprana de VIH

Desde el Área de Salud Social y Comunitaria a través de sus equipos de Salud de los Centros de Salud Municipales se intensificaron las acciones dirigidas a adultos y adolescentes de nuestra ciudad.



¿Qué es el VIH?

Es un virus que afecta al sistema de defensas del organismo, llamado sistema inmunológico. Una vez debilitado por el VIH, el sistema de defensas permite la aparición de enfermedades. Esta etapa avanzada de la infección por VIH es la que se denomina Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (sida).

¿Cómo se detecta el VIH?

El VIH no tiene síntomas. Por lo tanto, la única manera de saber si alguien contrajo el VIH es a través de un test. En Argentina, se calcula que el 17% de las personas que viven con VIH no saben que lo tienen. El test de VIH es un análisis de sangre que detecta la presencia de anticuerpos al VIH. El análisis de VIH es voluntario, confidencial y no requiere orden médica. En todos los hospitales públicos y centros de salud es gratuito.



Fuente: Fundación Huésped