San José permitirá el ingreso de animales domésticos al Balneario

En la Sesión Extraordinaria del jueves 03/12, se sancionó la Ordenanza 42/2020, que modifica el Artículo N° 9 de la Ordenanza N° 37/2010, permitiendo así el ingreso de animales domésticos al Balneario San José.

La Ordenanza fue sancionada por mayoría simple. Tras un empate 5 - 5 entre ambos bloques, desempatando la Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Marisa Follonier.

Se establecerá un sector exclusivo para animales domésticos, que estará supervisado por personal municipal y tendrá un límite de horario. El permiso de ingreso estará supeditado a la altura del Río Uruguay, contemplando que si el mismo alcanzara una altura superior a 3,5 m. en el Puerto del Colón, este será automáticamente suspendido.

Para poder ingresar, serán necesarios ciertos requisitos. Estos son: contar con libreta sanitaria con vacuna quíntuple y antirrábica anual, identificación en su collar con nombre y teléfono de contacto, correa, pretal o sujetador, y en caso de ser necesario, bozal. No podrán ingresar más de dos animales por grupo familiar ni aquellos que se encuentren en celo.

El dueño podrá estar con su animal doméstico en la zona delimitada para tal fin. No podrán dejarlos solos sin supervisión ni llevarlos a la zona de camping. La administración no se responsabilizará por peleas entre animales en cuanto a lastimaduras, lesiones o muerte.

Los desechos orgánicos deberán ser recolectados y tirados en el tacho designado para ello, en caso de alimentar al animal, deberá ser en su batea o plato. Antes de retirarse del lugar, deberán juntar los desperdicios.

La administración podrá permitir a organizaciones protectoras de animales instalar urnas para colaboración, realizar campañas de concientización y/o desarrollar cualquier tipo de actividad con fines educativos y de recaudación.

Es obligación del Ejecutivo Municipal desinfectar semanalmente el sector. Los dueños deberán firmar nota de convivencia y usos del lugar. La casa se reserva el derecho de admisión y permanencia. Las multas oscilarán, aproximadamente, entre $500 y $4.500 y serán impuestas por el Juzgado de Faltas.