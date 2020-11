San José: Los profesionales de la Salud preocupados por el avance del Coronavirus

Distintos profesionales médicos de nuestra ciudad volvieron a publicar una carta dada a conocer hace un tiempo, ya que consideran importante recordar algunos de sus conceptos en estos días donde aumentó el número de casos.



CARTA ABIERTA



PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, queremos expresar nuestra preocupación por la cantidad de vecinos que circulan por nuestra ciudad, día y noche, con niños o circulando 2 o más personas juntas. Más aún Adultos Mayores que no deberían salir de sus casas salvo casos muy particulares. Parecería que las medidas de prevención de AISLAMIENTO SOCIAL no se consideran importantes.

El AISLAMIENTO se fundamenta como la única vacuna existente para esta enfermedad. El AISLAMIENTO como única prevención lo han entendido ciudadanos de otros países en forma tardía, lamentando miles de muertos.

También somos conscientes que nuestro sistema de salud local es frágil y no está preparado para una pandemia.

Los profesionales, personal administrativos, de limpieza, lavadero y cocina, Nos estamos capacitando, equipando el Hospital y tomando todas las medidas necesarias de infraestructura para cuando llegue el momento de actuar; No obstante sabemos que alguno de nosotros nos enfermaremos al asistir a un paciente, aunque tengamos los máximos recaudos, y debamos dejar de asistir. Por eso es importante tener en cuenta que el número de profesionales Médicos, Bioquímicos, Odontologos y Enfermeris son escasos en nuestra Ciudad. Algunos por edad o enfermedad existente no podrán estar en la primera línea de batalla. Esta es nuestra mayor dificultad, no poder llegar a dar respuesta a nuestros vecinos.

La falta de AISLAMIENTO SOCIAL Y PREVENTIVO nos llevará, indudablemente a tener una rápida saturación del sistema local de Salud.

Sabemos que los recursos humanos son escasos, pero es necesario su actuación en este momento y que se mantenga en el tiempo. Aún estamos a tiempo de ser eficaces.



PROFESIONALES DE LA SALUD DE SAN JOSÉ.