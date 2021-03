San José: El Concejo Deliberante se sumó a la campaña “Plantamos Memoria”

Este miércoles 24 de marzo, se realizó en el Honorable Concejo Deliberante la plantación de tres lapachos amarillos en el marco de la campaña “Plantamos Memoria”, que se llevó a cabo en todo el país con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.



La plantación se realizó en el cordón verde del edificio, sobre calle centenario. Se plantaron tres lapachos amarillos, especie que fue recomendada por el Coordinador del Área de Ambiente, Lucas Fanoni, y donados por Aldo Follonier.

El acto comenzó con las palabras de bienvenida de la Viceintendente, Marisa Follonier, quien agradeció a los presentes por su participación. En su discurso remarcó “Mantener viva la memoria es mantener viva la democracia”.

En representación del Cuerpo, la Concejal Marcela Lingeri expresó “Es responsabilidad colectiva continuar el camino de la verdad, ya que hay quienes aún no tienen derecho a conocer su verdadera identidad. Con la verdad, la memoria y la justicia podremos construir una nación más justa”. Mencionó además la responsabilidad del Estado de generar programas y espacios que permitan reforzar la identidad del pueblo.

Lelia Caffa, Representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Departamento Colón, en su discurso aportó “El 24 de marzo nunca es una fecha en la que las palabras surjan con facilidad. Por lo menos no desde hace 45 años. Los sentimientos que están presentes todos los días de nuestras vidas se condensan en este día y hacen trampas en la garganta a la hora de decir lo que queremos decir”.

María Alejandra Guzmán Benedetti, hija del desaparecido Daniel Benedetti, y ex concejal de San José, dio cuenta de su historia de vida.

Alejandra, de 46 años, contó que vive aquí desde los 22 y que su mamá falleció sin poder contarle su verdadera historia. En un emotivo discurso refirió que el miedo de la detención y la tortura seguramente provocaron que tanto su mamá como sus abuelos maternos no quisieran hablar más del tema; que fueron los compañeros de militancia de su madre quienes al regreso del exilio la buscaron y supieron del nacimiento de Alejandra. Estas personas le brindaron datos que, junto a organismos de derechos humanos, la llevaron hasta Tucumán. Allí conoció la historia de su padre biológico, un médico socialista que perdió la vida resistiendo ante la dictadura. A través de un hermano y una abuela paterna que la había estado buscando, Alejandra pudo recuperar su identidad y con orgullo ver cómo físicamente se parece a los Benedetti.

"Mi papá había contado que había una compañera que estaba embarazada y que iba a ser papá. Pensó que iba a ser varón así que dejó dicho que esperaba que fuera un hombre de bien" señaló Alejandra y agregó "Para mi fue importante saber que tenía un papá que me quería. Siempre pensé que mi mamá me había tenido soltera y punto". Finalmente, esta nieta recuperada, reflexionó sobre sus inquietudes militantes y su constante lucha por un mundo mejor: "en mi casa no se hablaba de política sin embargo siempre tuve esa inquietud de luchar por un mundo mejor como lo hicieron mis padres".

Por su parte, el Intendente Municipal Gustavo Bastian remarcó que memoria, verdad y justicia es una cuestión que se debe militar y tener en cuenta todos los días.

El acto finalizó con la plantación de tres lapachos amarillos. El primero, plantado por Gustavo Bastián y la Concejal Lingeri, el segundo por los Concejales del Frente Todos por San José, Germanier y Larrachau y el último por Lelia Caffa y María Alejandra Guzman Benedetti.

Estuvieron presentes miembros del Ejecutivo, especialmente las Áreas de Ambiente y Educación, el Pastor Aaron Cornejo, el Sindicato de la Alimentación, integrantes de Nacer al Sol, Bomberos Voluntarios de San José y Militantes.