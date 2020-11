San José: Aplican medidas ante el aumento de casos de Covid 19

El Poder Ejecutivo Municipal dispuso este sábado 31 de octubre, mediante el decreto Nº 207/2020, restringir, por el término de 14 días, el ingreso al ámbito de la Municipalidad de San José de toda persona que no sea residente, que no sea esencial, y que no cuente con el permiso para circular.

La actividad gastronómica como bares y kioscos, en todas sus modalidades se extenderá hasta las 24 horas .

También se suspende por el término de 14 días el ingreso de personas titulares de inmuebles no residentes de la ciudad de San José.

Argumentan que “la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la salud pública de la población en su conjunto, ha verificado la necesidad de intensificar las acciones de prevención y mitigación.

La velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala local, requiere la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia.

A pesar del esfuerzo desarrollado en cuanto a prevención, lo que permitió ir autorizando paulatinamente actividades y circulación, en éstos últimos días, se evidenció un aumento considerable de contagios de Covid 19”, afirman.

"A fin de evitar la mayor circulación del virus, resulta necesario implementar medidas que protejan la salud de los sanjosesinos. En consecuencia es de vital importancia establecer algunas restricciones por el término de 14 días", sostiene del decreto que lleva la firma del Presidente Municipal, Gustavo Bastian y del Secretario de Gobierno, Lino Bard.