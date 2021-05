San José adhiere a las medidas del Gobierno Nacional

Se trata del Decreto 0334 que rige hasta el 30 de mayo inclusive en todo el país. Incluye las siguientes medidas:



El horario de circulación de personas y vehículos es entre las 06 y las 18hs. No se permite circular fuera de esos horarios, salvo personas o trabajadores que cumplan con actividades esenciales.

Se mantienen abiertos al público dentro de dichos horarios comercios considerados esenciales. Permitiéndose desde las 18hs hasta las 23hs la modalidad delivery y retiro en puerta.

Los comercios considerados No esenciales y locales gastronómicos sólo podrán trabajar bajo la modalidad delivery y retiro en puerta hasta las 18hs.

Permitiéndose a las actividades gastronómicas continuar únicamente de modo delivery hasta las 23hs.

Esta permitido realizar salidas de esparcimiento en espacios públicos dentro de los horarios habilitados, sin permanencia en ellos.

Las clases presenciales formales y no formales, actividades recreativas, deportivas, culturales, turisticas y religiosas se encuentran suspendidas.

En ningún caso podrán realizarse reuniones de personas ni concentraciones, prácticas recreativas o grupales, o actividades sociales.



El Municipio permanecerá cerrado al público durante los días 26, 27 y 28 de mayo, manteniendo los servicios esenciales.



Dentro de la franja horaria podrán funcionar abierto al público hasta las 18 hs:



Supermercados, almacenes, kioscos

Comercios de venta de alimentos y productos de limpieza e higiene

Farmacias

Veterinarias

Ferreterías

Servicios de lavandería

Comercios vinculados a la actividad agropecuaria y pesca

Atención médica, odontológica, laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con turno previo

Talleres mecánicos y comercios de repuesto automotor sólo para vehículos de las fuerzas de seguridad y del sistema de salud

Establecimientos de servicios de cobranza e impuestos.



Fuente: Municipalidad de San José