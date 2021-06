Rotary Club Colón: Cierre del Operativo "Ver bien para aprender mejor" 2019

Luego de dos años de intenso trabajo, atravesado por numerosas trabas e inconvenientes, se ha logrado el objetivo de completar la entrega gratuita de los 188 pares de anteojos recetados en el operativo de salud visual 2019, demostrando nuevamente que, más allá de los obstáculos y limitantes, la fuerza de voluntad de una comunidad unida detrás de un objetivo noble resulta invencible, y reafirmando, asimismo, que las dificultades que enfrentamos no deben ser excusas para no actuar, sino oportunidades para mejorar.



Recordemos que este programa, iniciado en 2010, se repite cada tres años y abarca todas las escuelas primarias del departamento Colón.

Apunta a la detección temprana de problemas visuales en los niños de la región, en línea con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) n.º 3, 4 y 10 de Naciones Unidas («Salud y bienestar», «Educación de calidad» y «Reducción de las desigualdades», respectivamente).

Hoy lleva más de 12 000 niños de primer a tercer grado revisados y un total de 596 pares de anteojos recetados y entregados.



Estos doce años de trabajo ininterrumpido no habrían sido posibles sin la contribución y el aporte de numerosos actores sociales, entre los que se destacan: la familia de Óptica Frei; los médicos oftalmólogos Hugo Acosta, Juan Gallero, Pablo Pérez Scarpello, Patricio Pioli, María del Rosario Romero García y María Laura Silva y sus equipos de trabajo; Essilor Argentina; Dirección Departamental de Escuelas y docentes intervinientes; amigos y familiares; así como todos aquellos que, de una u otra manera, han colaborado en las diferentes etapas del proyecto para concretarlo.



«Ya con la vista puesta en el operativo 2022, convocamos a la sociedad para que ahora, más que nunca, continúe confiando en nuestra institución y apoyando sus iniciativas», indicaron desde el Rotary Club de Colón.