Rogelio Frigerio recorrió junto al Intendente Walser zonas inundadas de Colón

El Gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio fue recibido este martes por el Intendente de Colón José Luis Walser que llegó acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani, fuerzas de seguridad integrantes de Defensa Civil y funcionarios, con quienes recorrieron junto a concejales, el senador Ramiro Favre y funcionarios, zonas de la Ciudad afectadas por la creciente del río Uruguay y dialogar con vecinos afectados sobre sus necesidades en estos momentos críticos.



Colón tiene 39 familias, un total de 147 personas que fueron evacuadas de forma preventiva y coordinada antes de ser afectadas por el agua. Los funcionarios visitaron la sede San Gabriel donde funciona uno de los centros de evacuados.



Apoyo en tiempos difíciles

El Gobernador Rogelio Frigerio expresó la importancia de estar cerca de la comunidad en estos momentos difíciles, donde se conjugan una tremenda crisis económica y social con fenómenos climatológicos adversos. "Lo que tenemos que hacer es estar cerca, dar respuestas y estar muy presentes en estos momentos. Hay que estar presentes cuando se ve el agua, que es el momento más duro, paradójicamente, cuando se ve el agua y uno puede ver con más claridad lo que perdió," comentó el Gobernador.



Obras estructurales para mitigar los impactos

Frigerio también mencionó las conversaciones con el Intendente José Luis sobre las obras estructurales necesarias para minimizar los impactos de las crecientes, que son cada vez más recurrentes. "Estábamos viendo qué proyectos había, si había algunas cosas incipientes. Tenemos la posibilidad de solicitar asistencia financiera por parte de organismos multilaterales y vamos a dar esa pelea. Colón viene reclamando hace tiempo una obra importante que pueda mitigar los efectos de las crecientes, y vamos a tratar de hacerlo en estos cuatro años", señaló.



Reclamos de fondos y obras públicas

Frigerio también habló sobre la necesidad de que el gobierno nacional transfiera los fondos necesarios para reactivar la obra pública en la provincia. "Estoy peleando todos los días para que reactiven la obra pública financiada por el gobierno nacional. Es una pelea constante, pero estamos comprometidos a seguir luchando por los recursos que nos corresponden," afirmó el Gobernador.



Desafíos fiscales y apoyo a Colón

El Gobernador subrayó la situación crítica de las finanzas provinciales y la necesidad de gestionar con escasos recursos. "El gobierno provincial está quebrado. No hemos recibido un centavo en lo que va de nuestra gestión y recibimos las arcas totalmente vacías. Estamos dando la pelea sin recursos, pero no vamos a flaquear," indicó. Asimismo, mencionó el compromiso de apoyar a Colón en la emergencia y en la obtención de los recursos necesarios para obras de defensa y reparación.



Ruta 26 y otros proyectos importantes

El Intendente José Luis Walser destacó el compromiso del Gobernador con la reparación de la Ruta 26 que también visitaron, que no ha recibido mantenimiento desde 1998. "Vamos a hacer una reparación parcial de emergencia con fondos de CAFESG, y el compromiso es hacer nueva esa ruta cuando estén los fondos," dijo el Intendente. Además, mencionó el traslado de las lagunas y otros proyectos relacionados con la inundación, que están en la agenda del Gobernador.



Gestiones ante la Corte Suprema por fondos de Salto Grande

Finalmente, Frigerio informó sobre el reclamo presentado ante la Corte Suprema por los fondos de Salto Grande, destacando que es la primera vez en la historia que un Gobernador realiza este reclamo de manera concreta. "Hoy ese reclamo está en el plano político y judicial. Tenemos la obligación de defender nuestros derechos en todos los lugares que correspondan", concluyó el Gobernador.