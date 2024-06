Recuerdan la vigencia de la Ordenanza que prohíbe la entrega de bolsas plásticas tipo camisetas

El Honorable Concejo Deliberante recuerda la vigencia de la Ordenanza 15/2020 la cual prohíbe la entrega de bolsas plásticas tipo camisetas no biodegradables y oxibio-degradables por parte de todos los locales comerciales dentro de la jurisdicción de la Ciudad de San José.



La misma establece que quienes comercialicen productos deberán disponer, para su venta o entrega gratuita, de bolsas reutilizables de red, tela, papel, etc., como reemplazo de las bolsas

plásticas tipo camiseta.



Asimismo los comercios deberán informar que no entregarán bolsas plásticas mediante un cartel colocado en lugar visible para sus clientes.



El incumplimiento o trasgresión a la presente normativa hará pasible a los titulares del establecimiento en el que se verifique la

infracción, de la aplicación de las siguientes sanciones: apercibimiento, multas o hasta la clausura temporaria del establecimiento que no podrá exceder de un (1) mes.



Esta medida es importante para reducir el impacto ambiental y promover prácticas sostenibles. La implementación de esta restricción tiene como objetivo disminuir la contaminación, proteger la vida y fomentar el uso de alternativas más amigables con el medio ambiente, como bolsas reutilizables o biodegradables.



Cabe destacar que esta idea fue pensada y plasmada en un proyecto de Minuta de Comunicación presentado en el año 2015 por alumnos de la Escuela N.º 9 "Héroes de Malvinas" en el Concejo Deliberante Estudiantil.