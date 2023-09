Recomiendan sostener los cuidados y la vacunación Covid-19 dado el nuevo incremento de casos

Recomiendan ventilación de ambientes, higiene de manos, especial atención a los síntomas respiratorios y vacunación.

El director general de Epidemiología, Diego Garcilazo, se refirió a la situación epidemiológica actual en torno a la circulación de Covid-19 y el incremento de los casos notificados a nivel nacional y provincial. En lo que respecta a Entre Ríos, la positividad se visibilizó en las internaciones y no en la atención ambulatoria.

Cabe destacar que si bien no se registra una variable de preocupación por el nivel de ocupación de camas en las terapias intensivas de hospitales, clínicas y sanatorios, hay que tener presente que el coronavirus no ha sido eliminado y el virus seguirá adaptándose y mutando. En este sentido, Garcilazo resaltó que se observa una co-circulación de virus: Influenza y Covid-19.

“Los casos notificados de Covid-19 han aumentado en estas últimas dos semanas a nivel nacional y provincial, siendo que en los últimos meses prácticamente todas las muestras que se tomaban en las internaciones eran de gripe”.

En este sentido, recomendó continuar con las medidas de cuidado ya conocidas para las enfermedades invernales: ventilación cruzada en los ambientes de uso compartido; higiene frecuente de manos y uso de alcohol en gel.

Asimismo, destacó como esencial para evitar las infecciones recurrir a la vacunación antigripal y contra el Covid-19; por lo menos una vez al año para quienes no tienen factores de riesgo y cada seis meses para los grupos más comprometidos. Esta medida se debe a la disminución de la inmunidad en el transcurso del tiempo.



La situación en las terapias intensivas

Garcilazo indicó que en el espectro de pacientes internados en las terapias intensivas, uno o dos casos por semana resultan positivos para Covid-19. Y comparó: “Cuando estuvimos en el auge del Covid-19, teníamos de 20 a 30 ingresos por día”.

Por otra parte, la cartera sanitaria está atenta a la evolución de la curva de contagios y a lo que pasa en otras latitudes respecto a la circulación de nuevas variantes. “En Estados Unidos y en Europa ya se está viviendo un aumento de casos y de internaciones”, graficó.