Recomendaciones para prevenir el síndrome urémico hemolítico

En virtud de la posibilidad de contraer el síndrome urémico hemolítico, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, brindó detalles de la enfermedad y emitió una serie de recomendaciones para tomar conciencia y llevar a cabo acciones de cuidado.

En esta línea, es importante mencionar que dicha patología afecta, en su mayoría, a niños y niñas entre 1 y 5 años, a adultos mayores y personas que padecen enfermedades que afectan su sistema inmunológico.

Sobre el contagio, el mismo se puede dar por consumir agua o alimentos contaminados y mal cocidos, también de persona a persona por la falta de higiene en las manos, o contacto directo con animales u objetos infectados.

En lo que respecta a la sintomatología, lo común es que se presente un cuadro de diarrea intensa con estrías de sangre, dolor abdominal y vómitos. Luego de unos días puede aparecer palidez, decaimiento e inapetencia. Asimismo, como daña los pequeños vasos de todo el organismo se pueden presentar alteraciones neurológicas, cardiológicas, hepáticas y pancreáticas.

El 90 por ciento de los casos son producidos por la bacteria llamada Escherichia coli, que se encuentra frecuentemente en la materia fecal de animales vacunos sanos (terneros y vacas), también puede encontrarse en la de ovejas, cabras y ciervos. Los cerdos, aves, perros y gatos pueden excretarla, pero es menos frecuente.

Finalmente, la especialista afirmó que para prevenirla se aconseja:

- Asegurar la correcta cocción de la carne; la bacteria se destruye a los 70 °C. Esto se consigue cuando la carne tiene una cocción homogénea.

-No dar carne picada a los niños menores de cinco años.

-Evitar el contacto de las carnes crudas con otros alimentos.

-Consumir leche y derivados lácteos correctamente pasteurizados.

-Conservar la cadena de frío.

- Lavar verduras y frutas con agua segura.

-Asegurar la correcta higiene de las manos lavándose con agua y jabón antes de preparar los alimentos.

-No bañarse en aguas contaminadas o prohibidas.

-Higienizarse adecuadamente con agua y jabón luego de tener contacto con animales domésticos y principalmente con los de granja.

-No utilizar los mismos utensilios (cuchillo, tenedor, tabla) para manipular carne cruda y verduras u otros alimentos que no requieren cocción posterior.

-Almacenar la carne en los estantes inferiores de la heladera dentro de recipientes que impidan el goteo hacia otros alimentos ubicados en estantes inferiores.