Psitacosis: una enfermedad que es transmitida por aves y se puede prevenir.

Por lo tanto, ante el aumento de los reportes, se recuerdan las principales recomendaciones para evitar nuevos casos.

Las autoridades sanitarias indicaron que es necesario extremar las medidas de prevención frente a esta enfermedad infecciosa que es causada por una bacteria que suele ser transmitida a los humanos por aves como loros, pavos y palomas. Por lo tanto, el riesgo suele ser mayor para los trabajadores de tiendas de mascotas y aquellas personas que han comprado un ave infectada.



Vías de contagio

Usualmente, la psitacosis se contagia por la inhalación de polvo de materia fecal seca de jaulas de las aves, por polvo de plumas, secreciones de animales y a través de la manipulación de aves infectadas.



Una característica de esta enfermedad es que el material de desecho o excrementos en la jaula de un pájaro puede mantener su condición infecciosa durante semanas.



Síntomas y diagnóstico

En las personas, los síntomas más frecuentes de la enfermedad son:

- Fiebre.

- Dolor de cabeza.

- Escalofríos.

- Neumonía grave (en algunos casos).



También hay que tener presente que el período de incubación puede durar entre cuatro y 15 días, y su diagnóstico confirmado se obtiene a través de pruebas de laboratorio de anticuerpos sanguíneos. No obstante, los profesionales de la salud pueden realizar un diagnóstico en función de los datos clínicos y la tenencia de este tipo de mascotas en hogares y ámbitos de trabajo, que luego será confirmado por laboratorio.



Medidas preventivas

- Si se tienen aves como mascotas, es importante realizar una limpieza constante de sus jaulas para evitar que la materia fecal se acumule, se seque y pueda ser transportada por el aire. La limpieza se debe realizar en húmedo (con agua y lavandina) y usando barbijo.



- Evitar la compra ocasional de aves en la vía pública. No capturar aves silvestres.



- Mantener las aves en lugares ventilados y con espacio suficiente, sin hacinarlas.



-No permanecer largos periodos en habitaciones cerradas donde haya aves.



-No introducir aves recientemente capturadas o compradas sin certificado sanitario en jaulas donde ya hay otras aves.



-No levantar aves del suelo que no pueden volar, ya sea por heridas o con dificultades respiratorias ya que pueden estar enfermas de psitacosis y contagiar.