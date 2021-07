Pronostican ola polar histórica en Brasil que puede repercutir en Argentina

Una intensa masa de aire polar ingresará al sur de Brasil en los próximos días, lo que provocará una enorme caída de temperatura con un registro que podría rozar los menos 6 grados, una alta probabilidad de nieve y la posibilidad de días inusualmente helados. Esta ola de frío histórica, que puede ser “una de las más intensas de este siglo en Brasil", también afectaría a varios departamentos de Uruguay y provincias de Argentina.

MetSul Meteorología, uno de los principales generadores de contenido de información meteorológica del Cono Sur, informó que "una masa de aire frío de alta intensidad de origen polar invadirá Brasil entre el martes y miércoles y tiene el potencial de ser una de las más intensas de este siglo para llegar al territorio nacional (brasileño) en un escenario climático propicio para eventos de frío extremo".

Según explicaron desde ese organismo, podría constituir "una ola polar de fuerza excepcional con una magnitud pocas veces vista en la historia reciente". Para tener una idea de lo que esto representa, solo las olas de frío de julio de 2000 y julio de 2007, por ejemplo, tuvieron valores en estos niveles.

La masa de aire polar proyectada es de tal intensidad que serán muchos días consecutivos con una temperatura media diaria excepcionalmente baja (calculada por mínimo y máximo). El período de miércoles a sábado de esta semana debería ser el más frío con máximos muy bajos por la tarde.

La presencia de nubes, además, en algunos días puede provocar que algunas ciudades de mayor altitud tengan temperaturas bajo cero todo el día con máximas en terreno negativo. Los mínimos pueden ser igualmente atípicamente bajos con registros inusuales de hasta menos de 10°C o incluso más fríos en áreas de mayor altitud del sur de Brasil.

En las zonas de mayor altitud de Rio Grande do Sul y Sul do Brasil, los valores de sensación térmica (utilizando la fórmula más moderna del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos) pueden alcanzar marcas en este evento polar tan bajas como -10ºC a - 20ºC. En lo alto del Morro da Igreja, en Santa Catarina, a 1.800 metros de altitud, la sensación térmica puede oscilar entre -20ºC y -25ºC. Estos son valores peligrosos que incluso pueden causar congelación de la piel y tejido inferior (congelación) de partes expuestas del cuerpo como los dedos.

Ante este contexto, los especialistas recomendaron a las autoridades locales reforzar las medidas de asistencia a la población socialmente vulnerable, especialmente ante el crecimiento de la población sin hogar que vive en la calle, ya que el frío será intenso para provocar hipotermia y muerte en las personas sin hogar.





Ola de frío en Argentina

El frío que sufre Brasil podría tener su correlato en Argentina. Aunque las temperaturas no serán tan bajas como en el país vecino, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que esta semana la provincia de Entre Ríos, tendrá mínimas de entre 1 y 4 grados y máximas de no más de 17.

Estos días el cambio sí se hará notar, sobre todo después de una semana donde las mínimas rondaron los 15 grados, algo no muy inusual en estos meses.