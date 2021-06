Coronavirus: Parte diario del Hospital San José

PARTE DIARIO HOSPITAL SAN JOSÉ

03/06/21 - 18,30 (COES LOCAL)

RESULTADOS

En la fecha NO se recibieron los resultados de los hisopados del MARTES 1 de JUNIO.



HISOPADOS

Hoy se realizaron 18 hisopados.



CONSULTORIO DE SOSPECHOSOS

Lunes a sábados de 9 a 11 hs por orden de llegada, para personas que requieran consultar por síntomas sospechosos de COVID



CASOS ACTIVOS

ACTIVOS A LA FECHA: pacientes 302

- 301 Activos el 02/06

- 17 reclasificados como positivo por presentar Clinica y nexo epidemiológico.

- 16 pacientes fueron dados de alta definitiva.



INTERNACION: 12 pacientes COVID positivos. De los cuales 8 requieren oxígeno.



VACUNAS.

Los mayores de 60 años que NO RECIBIERON la primera dosis de COVID comunicarse de 15 a 19 hs al 470894 para solicitar turno.

VACUNA COVID COVISHIELD

Segunda dosis

Comunicarse 437111 de 10 a 12 horas.

GRUPOS DE RIESGO:

Se continúa LLAMANDO a los pacientes dando un turno (Contar con certificados médico de la enfermedad). DEBE ESTAR INSCRIPTO EN LA PÁGINA DEL MINISTERIO.(Verificar la inscripción en esa página)

NEUMONÍA

No hay para los adultos.



ANTIGRIPAL

Se vacuna de 7 a 12 hs. de lunes a viernes a mayores de 65 años. Tener en cuenta:

- Que si tuvieron COVID deben esperar 30 días desde el alta.

- Si se aplicaron la vacuna COVID esperar 15 días.



VACUNATORIO DE NIÑOS

Lunes a viernes de 7 a 12. No deje de vacunar a su hijo.

NOTA: Por normativa vigente, aquellas personas que tuvieron COVID deberán esperar 3 a 6 meses para la 1ra. o 2da dosis para COVID, según corresponda. Esto incluye a las personas de riesgo.