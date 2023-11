Nuevo móvil de Bomberos Voluntarios San José

Desde el cuartel sanjosesino comentaron: "Un proyecto que comenzó a gestarse hace ya unos años, y que el año pasado pudimos materializar en un contrato de compromiso. De allí en mas fueron innumerables los tramites, idas, vueltas, contratiempos, pero uno a uno los fuimos trabajando para que hoy sea una realidad. Esta unidad que sumamos al parque automotor de Bomberos San José, es un camión marca DAF año 2003, equipado con un dispositivo hidráulico que permite subir y bajar sobre el chasis, diversos contenedores con funcionalidades específicas.

En este caso, el equipo que se adquirió, incluye un contenedor de Comando. Básicamente se trata de un módulo tipo "oficina" con aire acondicionado, instalación eléctrica con grupo electrógeno, ventanas, mobiliario, etc. al que además, se completará con equipamiento de comunicaciones, tanto radiales como telefónicas, internet, central meteorológica, etc. cuya principal aplicación es en siniestros de grandes dimensiones, como por ejemplo, los tristemente recordados incendios forestales de la Provincia de Corrientes, dos veranos atrás, donde nuestro comando estuvo prestando servicios con enorme éxito y eficacia.

La versatilidad de este sistema "Roll On Roll Off", es sumamente amplia, dado que los contenedores se adquieren de manera separada, con equipamientos y características especificas de las especialidades que se requiera. De este modo, una misma unidad móvil, puede "subir" un Comando, Rescate Acuático, Materiales Peligrosos, Cisterna, Pileta, K9, Forestal, y la lista puede ser larguísima en este sentido.

Párrafo aparte, el enorme gracias a todos, todos los que sumaron esfuerzos para que hoy tengamos a disposición de la comunidad, y en resguardo de ella, esta enorme herramienta. La comunidad que siempre acompaña, son el brazo fuerte y sostenedor, con apoyo de cada beneficio que se hace para generar recursos. El estado, siempre presente y receptivo a colaborar. Y en este caso, puntual y particular, queremos destacar el gran acompañamiento que recibimos por parte de Nicolas Rudaz directivo de Casa Schanton y Fernando Marso directivo de La Camelias. Empresas con enorme compromiso y responsabilidad social, siempre prestas a sumarse en beneficio de la comunidad, que una vez mas y sin dudarlo, dijeron "presente" y sumaron recursos que posibilitaron completar el emprendimiento.

En la misma línea, días pasados, la empresa Fadel, a través de su directivo Adrian Tournoud, se puso en contacto con nosotros, conocedor de una rotura importante que sufrimos durante un siniestro de estructura de gran dimensión, en el que la bomba de incendio del móvil que asistió colapsó al esfuerzo y se necesitó una reparación integral. En este sentido, la empresa puso a disposición los recursos para su puesta en funciones de manera integral.

Son detalles, que sobre todo en los tiempos difíciles que corren, caben destacar y de nuestra parte, agradecer profundamente.

Este objetivo, lejos de ser la culminación de algo, representa el punto de partida, o la plataforma de pique, que nos impulsa hacia lo que viene. Seguimos adelante, seguimos trabajando, seguimos proyectando, por y para la comunidad. Es un trabajo colectivo, son muchas manos sumando esfuerzos con un objetivo común, "el cuidado y resguardo de nuestra comunidad". Gracias a todos, vamos por más, manifestaron desde la Asociación de Bomberos Voluntarios San José.