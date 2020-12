Navidad sin cuidados: jóvenes sin barbijo ni distancia social en la Plaza

Si hay algo que para esta altura del año debiéramos haber aprendido es continuar cuidándonos del Covid-19. Pero parece que no es así. Al menos para un sector de la sociedad, conformado por los más jóvenes, que quizás por hartazgo o por falta de conciencia, optaron por dejar a un lado los cuidados.

Aunque son cosas que ya vienen pasando desde hace rato, lo vimos con más contundencia hace unos días en las recepciones y quema del muñeco en el Predio Multieventos y ahora en las celebraciones navideñas en pleno centro de San José.

Durante la mañana de este 25 de diciembre de 2020 se pudo observar en los alrededores de Plaza Urquiza a numerosos grupos de jóvenes celebrando hasta después del amanecer.

Si bien la fiesta fue al aire libre, la mayoría de las personas estaban sin barbijo ni distancia, con besos, abrazos y bebidas compartidas en los mismos vasos y botellas.

Y como condimento extra, también causó asombro, la gran cantidad de basura dejada abandonada en la calle (botellas, vasos plásticos, cigarrillos y papeles) y el uso de la plaza como baño público, escenas lamentables que se vieron también en otros puntos del país.

Muchos de los asistentes pueden llegar a justificar su comportamiento por el cierre de los boliches bailables y por haber estado tantos meses en cuarentena y respetando el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Pero ver esas imágenes preocupan. Tal vez no tanto por esos jóvenes, rebosantes de salud y energía, pero si por sus familiares, seguramente algunos de ellos personas de avanzada edad, con los cuales en muchos casos hoy compartieron la mesa navideña del 25.

Porque este tipo de comportamientos que provocan los más jóvenes, tal vez no represente un riesgo para ellos, pero tienen un alto nivel de contagiosidad y pone en peligro a los adultos mayores de sus familias.

¿Qué puede llegar a pasar si dentro de los concurrentes había personas con el virus?

Porque si hay algo que no podemos negar es que el virus está presente en nuestra ciudad, con varios casos activos (15 activos al miércoles 23/12), los cuales fueron informados por el hospital local en las últimas semanas.

También nos ponemos en el lugar del personal de Salud, como médicos y enfermeras, que a diario le vienen poniendo el hombro a la Pandemia. ¿Qué sentirán al ver las imágenes de lo que pasó anoche? Pensarán que todo el esfuerzo que realizan y las campañas de concientización fueron en vano? En cierta medida, desde aquí les pedimos perdón, y como justificativo podemos llegar a decir, perdónenlos, son jóvenes, no saben lo que hacen. Pero atención porque eso puede salir demasiado caro para todos.

Tampoco es cuestión de echarles la culpa a las autoridades locales, que, al ritmo de las circunstancias, y desde el inicio de la Pandemia, hacen lo que pueden dentro de sus posibilidades, tomando determinaciones que en algunos casos difícilmente puedan conformar a todos.

A esta altura de los acontecimientos, debemos tener en claro que está en cada uno, cuidarse y cuidar a los demás, porque un pequeño descuido, puede dar lugar a situaciones muy penosas.

Es de esperar que la situación vivida anoche no se repita en los festejos de Año Nuevo que se avecinan y que se tome conciencia de que la Pandemia todavía no pasó y que hay que seguir cuidándose. Aunque a esto, a la luz de los últimos acontecimientos, lo vemos bastante difícil.