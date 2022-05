Más de 40 familias de Colón firmaron las escrituras de sus terrenos

Un emotivo acto se realizó este jueves en la Casa del Bicentenario de Colón donde más de 40 familias firmaron las primeras escrituras ante el Colegio de Escribanos y el Colegio de Arquitectos, convirtiéndose en propietarios de su casa y terreno.

El Intendente José Luis Walser presidió el acto en el marco del Programa Municipal "Soy Propietario" que permitirá que más de 1000 vecinos de la Ciudad de Colón puedan acceder a los títulos de su casa y de su vivienda.

Participaron además José Schanton en representación del Colegio de Agrimensores, Carolina Lema, coordinadora de Hábitat y Vivienda de la Municipalidad, Sergio Caffaratti por el Colegio de Escribanos, el secretario de Gobierno y Hacienda Gabriel Schild y el secretario de Desarrollo Comunitario Oscar López.

"Estamos felices porque lo que dijimos que íbamos a hacer lo hicimos, hoy se fueron más de 40 propietarios con la firma de su escritura con lo que significa esto, compartí con ellos su alegría y algunos me decían que estaban esperando 21 años o 26 años, y hoy lo concretamos" dijo José Luis Walser.

El Intendente de Colón agregó además: "El estado genera condiciones para los vecinos, y es para lo que trabajamos todos los días, lo hacemos en conjunto con dos instituciones el Colegio de Agrimensores y el Colegio de Escribanos que nos han dado esta herramienta para que se materialice".

Y afirmó estar "muy felices de haber prometido algo y de haberlo concretado, lo veía en las caras de emoción y de alegría y en el agradecimiento de los vecinos porque después de muchísimos años son propietarios de su casa, de su vivienda", sostuvo el Intendente José Luis Walser.





La palabra de los propietarios

Algunos de los vecinos, ahora propietarios de su casa y terreno, expresaron: "Me emocioné mucho cuando firmé y me sigo emocionando porque es un sacrificio. Tener esto y dejarle un techo a los hijos es el mayor anhelo y a mi nieto".

Otra vecina señaló: Para mí es una satisfacción, gracias a Dios un sueño cumplido. Parece mentira. Después de 26 años la verdad que una felicidad tremenda, tener esto es una felicidad única".

"Estoy muy contenta, hace 20 años que vine de Misiones y ahora tengo la suerte de que dieron título del terreno, estoy muy feliz. Desde el primer momento que nos dijeron confié que iba a tener el título de mi terreno, otra vida desde, vamos más adelante!"

"Yo pensaba que era algo muy lejano pero ahora con este plan que tuvimos la suerte de entrar, después de 33 años de alquilar tenemos nuestra casa propia en barrio Cementerio del barrio 43 viviendas de clase media"

"Es algo muy hermoso y positivo que todas las familias de Colón puedan tener la escritura como debe ser, una felicidad enorme y eterna, y realmente confiado totalmente en la gestión de José Luis Walser" indicaron al finalizar la firma de las primeras escrituras.