La Subsecretaria de Juventud provincial, Brenda Ulman, visitó San José

Más allá de la agenda pospuesta por razones climáticas para el próximo 30 de enero en nuestra ciudad, la referente provincial de la cartera de la Juventud Brenda Ulman se reunió este fin de semana con diferentes funcionarias de gobierno de la gestión local y organizaciones sociales.

En su visita, se interiorizó sobre el Plan de Turismo Sostenible que está en marcha por Anabella Lubo, Secretaria de Educación Cultura y Turismo, con el objetivo de impulsar el sector estratégicamente hasta el 2030 de la mano con la agenda internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dialogó también con la Coordinadora de Mujeres, Género y Diversidad Vanesa Fornier sobre las distintas líneas de acción con que cuenta el Municipio local para la prevención de las violencias y los profesionales que atienden no sólo en los espacios de escucha en cada barrio, sino además en la atención de guardia que opera las 24 hs del día.

El encuentro contó además con la visita de integrantes de la Colectiva Feminista Disidente, la Red de Socosrristas local e integrantes de la Red de Afrodescentientes, quienes están llevando adelante conjuntamente una campaña publicitaria denominada “No es el Cuerpo es la cultura”, que tiene por objeto poner el acento en una problemática social que continúa resaltando estereotipos de belleza tradicionales que no se ajustan a la realidad general de la población, alimentando la cultura de la delgadez, el mandato de la juventud eterna, invisibilizando la diversidad étnica y no teniendo consideración acerca de las diversidades funcionales.

Las reuniones contaron además con la participación de la Coordinadora de Cultura Eliana Zanini y la Coordinadora de Comunicación Ana Paula Alegre quienes interiorizaron a la funcionaria provincial sobre las políticas impulsadas en el primer año de gestión como lo son la participación de jóvenes en el programa “Proteger” de asistencia a personas mayores y las tareas en el plan de asistencia alimentaria de jóvenes en “San José Solidaria”, la “La Muni en Tu Barrio”, campañas sobre Salud Mental en las Juventudes, Educación Sexual Integral y atención en los centros de atención primaria a través del área de Salud, acciones ambientales, recolección diferenciada, de residuos eléctricos y talleres educativos, acompañamiento en las trayectorias educativas bajo el contexto de pandemia, campaña de prevención de sensibilización sobre las adicciones, dispositivos de atención creados por el Anaf (Área de NIñez, Adolescencia y Familia), talleres Deportivos desde la cartera Municipal, talleres de Cultura en todos los barrios y agendas compartidas con diferentes instituciones locales.

Sobre lo compartido, Brenda Ulman destacó su compromiso de trabajar y gestionar dispositivos de contención y prevención sobre salud mental, así como también de fomento al trabajo y la producción con diferentes programas que pondrá en marcha desde su cartera los próximos meses y también destacó la importancia de la educación y la presencia del estado para aquellos y aquellas jóvenes que ingresan o quieren ingresar en la vida universitaria.

Cabe destacar también la visita de la funcionaria provincial al Honorable Concejo Deliberante local, donde fue recibida por la Vice Intendenta Marisa Follonier e integrantes del Foro de Juventudes creado durante el 2020. En ese sentido se notificó sobre las acciones realizadas por las y los jóvenes y ratificó el trabajo en conjunto y articulado con este espacio.