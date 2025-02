La provincia brindó recomendaciones para la seguridad vial de niños y adolescentes

Los ministerios de Salud y de Seguridad y Justicia de Entre Ríos recordaron algunas pautas para reforzar este aspecto durante el período de vacaciones, cuando los traslados aumentan significativamente. Es clave la correcta utilización de los Sistemas de Retención Infantil (SRI) para prevenir lesiones graves.



Desde la Dirección Materno Infanto Juvenil de la cartera sanitaria provincial y desde el Observatorio de Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos -dependientes del Ministerio de Seguridad y Justicia-, se emitieron una serie de recomendaciones para cuidar a los más chicos en ocasión de traslados o viajes, ya sean en la ciudad o a otras zonas.



Es importante destacar que el uso correcto de los Sistemas de Retención Infantil (SRI) reducen las muertes en accidentes viales entre un 50 y un 70 por ciento. Además, el uso del casco en traslados en motocicletas reduce la gravedad de los traumatismos en un 72 por ciento y disminuye en un 39 por ciento el riesgo de muerte. La prevención, mediante la correcta instalación de estos dispositivos de seguridad, es esencial.



Tipos de SRI y su correcta instalación



Para garantizar una protección adecuada, la Provincia especificó los tipos de SRI según la edad, peso y altura del niño:



- Grupo 0: Desde recién nacidos hasta los 15 meses ó 13 kilos. Debe colocarse en sentido inverso a la marcha del vehículo para proteger el cuello y la columna vertebral del bebé.



- Grupo 1: Para menores de 1 a 4 años ó de 9 a 18 kilos. Se instala en el sentido de la marcha del vehículo.



- Grupo 2: Para niños y niñas de 4 a 6 años ó de 15 a 25 kilos. Requiere el uso de cinturón de seguridad de 3 puntos.



- Grupo 3: Para menores de 6 a 12 años ó de 22 a 36 kilos. Conocido como booster, permite la correcta posición del cinturón en niños que aún no alcanzan los 1,50 metros de altura.



Es importante verificar que la sillita esté bien ajustada al asiento del vehículo y que el movimiento del SRI no supere los 2,5 centímetros. Además, no debe tener contacto con el asiento delantero y es recomendable retirar el apoyacabeza para su correcta instalación.



Uso del casco en motocicletas y seguridad peatonal



Los equipos ministeriales también subrayaron el riesgo que enfrentan los niños cuando se trasladan en motocicletas. Su desarrollo físico no les permite soportar impactos como un adulto, por lo que el uso del casco es vital para reducir la gravedad de los traumatismos y el riesgo de muerte.