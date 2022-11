La Municipalidad de Colón adquirió los terrenos para el traslado de las lagunas de tratamiento

El pasado jueves por la tarde, se firmó el compromiso de permuta con propietarias de terrenos privados por aproximadamente 40 hectáreas.



A través de esta adquisición el Municipio podrá trasladar las lagunas de oxidación que se encuentran en el barrio San Francisco. Los terrenos adquiridos se encuentran ubicados en el sector sur de la ciudad, de camino al Puente Internacional y están retirados más de 1 kilómetro del núcleo urbano.



Esta adquisición se efectuó en la modalidad de permuta íntegramente con recursos municipales. Al referirse a los presentes José Luis Walser dijo: "Estoy muy feliz de que podamos anunciar esta obra histórica para la ciudad de Colón, y contento porque estamos pudiendo saldar deudas de mucho tiempo del Municipio con la comunidad y que implicará una gran transformación de los barrios Tiro Sur y San Francisco, y un saneamiento que representa una mejora para toda la ciudad" señaló.



Además, el intendente de Colón agregó: "nos pone muy contentos poder anunciar un proyecto totalmente amigable con el ambiente, y con un sistema de tratamiento que posibilita una vida útil permanente. También contamos con el compromiso del Gobernador Gustavo Bordet, quien me aseguró que inmediatamente se hará el llamado a Licitación para comenzar las obras" afirmó José Luis Walser.



Cabe señalar que el anteproyecto prevé un proceso efectuado por una consultora determinada por el Banco Interamericano de Desarrollo, conjuntamente con el equipo municipal que trabaja sobre los terrenos a adquirir, el que ya cuenta con la "no objeción técnica".



"El mismo brindará un nuevo sistema de tratamiento de efluentes a la ciudad innovador y sustentable, ya que está planteado para un vuelco cero. El efluente tratado se utilizará para riego forestal".



Para ello, se forestarán los terrenos que posee la Municipalidad y se firmará un convenio con la Escuela agro técnica para que también se puedan forestar las 40 hectáreas del campo denominado Fracción B que había sido intentado expropiar.



Este convenio le permitirá a la Institución educativa generar un ingreso equivalente a los U$S 3.500 (tres mil quinientos dólares americanos), por cada hectárea que se foreste y que se tale, posibilitando así redestinar dichos ingresos en inversiones de mantenimiento y modificaciones del establecimiento escolar.



Asimismo, en el sector más bajo de los terrenos que no son aptos para forestación, se emplazará una nueva reserva natural. El proyecto será presentado en la próxima sesión del Concejo Deliberante para su tratamiento. Una vez aprobada la permuta por el Concejo, la provincia llamará a licitación para ejecutar la obra.



El dinero de la obra lo financiará la provincia con un crédito del BID (Programa de Saneamiento del río Uruguay, el cual incluye a cinco ciudades: Gualeguaychú, Concordia, San José, Concepción del Uruguay y Colón).



Es importante mencionar que los terrenos donde se emplazan las actuales lagunas no estaban a nombre de la Municipalidad y la actual gestión de gobierno realizó toda la tramitación para poder hoy contar con los títulos. A esos terrenos se les podrá dar múltiples destinos como por ejemplo un polideportivo o predio de Artesanía, u otros usos que la comunidad defina como prioritarios.



Todo esto, junto al proyecto Renabap que dotará de servicios al barrio Tiro Sur y el asfaltado del boulevard Ferrari, incrementarán notablemente el valor de los actuales terrenos de las lagunas.