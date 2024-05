La Asociación Civil "No Me Olvides" presentó su espectáculo en San José

El espectáculo tuvo lugar en la Casa del Bicentenario, donde se presentó una obra teatral dirigida por Carlos Coto, que contó con la actuación de un elenco integrado por los jóvenes que asisten a la Asociación y otras personas de la comunidad colonense que acompañan el trabajo que "No Me Olvides" lleva adelante para la inclusión de los jóvenes con síndrome de Down.

También se presentó la joven cantante Nahiara Pralong, quien fue acompañada por Andrea Morel con un repertorio de canciones folclóricas, y luego se dio lugar a la presentación de esta danza por parte de los jóvenes de la Asociación, quienes practican folclore.

Se anunció que el espectáculo "Canto Arte" será presentado en diferentes ciudades de la costa del Uruguay. Te dejamos unas postales para revivir el momento.