Jóvenes estudiantes de PECU plantaron árboles en el bajo termas de Colón

En una fecha muy significativa para la historia de Argentina, se propuso plantar en todo el país 30.000 árboles en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia que se conmemora cada 24 de marzo, para recordar los desaparecidos durante la última dictadura militar.

La propuesta surgió de jóvenes de PECU que contaron con el acompañamiento del municipio que aportó los árboles de especies autóctonas traídas desde el Parque Nacional "El Palmar" para lo que llamaron el "Bosque de la Memoria". Estuvo presente el Intendente José Luis Walser y funcionarios de las Área de Turismo y Cultura, Ambiente y Juventud.

"La idea surgió de ellos en el marco de la propuesta nacional, estuvimos en el Parque Nacional El Palmar y trajimos especies autóctonas, las plantamos en un lugar donde queremos recuperar la flora autóctona" dijo José Luis Walser sobre la actividad.

El Presidente Municipal de Colón destacó además la importancia de hacerlo "en conjunto con los más jóvenes, nosotros no vivimos ese momento tan difícil del país, pero si es necesario que tengamos memoria, que esto nos pasó a los argentinos y no nos puede pasar nunca más" sostuvo.

"Este hecho concreto y sencillo genera memoria, planta un árbol pero también planta vida y planta futuro, muy contento de poder compartir con los chicos de PECU esta experiencia en un día tan caro a los sentimientos de todos los argentinos" subrayó.

Juanita Totorica presidenta de las promociones estudiantiles Pecu dijo por su parte: "Sumarnos a la iniciativa nacional Plantar Vida por los 30 mil desaparecidos, si bien no lo vivimos la juventud no se olvida y estamos presentes en este pequeño homenaje" afirmó.