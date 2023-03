José Luis Walser y el Ministro Richard recorrieron los terrenos donde se trasladarán las lagunas de tratamiento

Este viernes 10 de marzo el Intendente de Colón José Luis Walser recibió al Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios Marcelo Richard y a su equipo, para poner en común los últimos avances del proyecto del traslado de las lagunas de tratamiento de líquidos cloacales de la Ciudad.

Los funcionarios locales y provinciales visitaron además los terrenos que fueron adquiridos por el Municipio para ejecutar la obra de saneamiento. El próximo paso es elevar el documento para la no objeción por parte del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) a través del cual se financiará el proyecto.

"Es un compromiso de trabajo conjunto con la provincia para dar una solución histórica a nuestra Ciudad, estamos recorriendo el terreno que adquirió la Comunidad de Colón para poder lograr esta obra que se viene prometiendo desde hace tantos años y que hoy por primera vez tiene un terreno donde implantarse y un proyecto para llevarlo a cabo" dijo el Intendente José Luis Walser.



Y agregó: "Estoy feliz de poder concretar este, uno de los pasos importantes para este proyecto, ya con una idea de fecha de audiencia pública para abril y la posibilidad de licitar esta obra en el mes de mayo de acuerdo a lo que nos informó el Ministro".

También agradeció "a todas las personas que hicieron posible esto, nuestro Gobernador que tiene el compromiso de financiar esta obra millonaria y que Colón de por sí solo no podía hacerlo, y el orgullo de haber cumplido con nuestra parte de conseguir el terreno para el implante de las lagunas" sostuvo.

"En buena hora para nuestros vecinos de barrio San Francisco y para todos los colonenses, comienza a saldarse, de verdad, una deuda histórica que teníamos" dijo José Luis Walser.

Por su parte, el ministro Marcelo Richard expresó: "Estamos recorriendo los terrenos adquiridos que tienen unas características muy interesantes dado la topografía que tienen, y también lo que se está proponiendo que no solamente las plantas sino también hay una decisión de tener una reserva de forestación y un espacio de transición para poder mejorar las condiciones del tratamiento" afirmó.

También destacó al respecto: "Esto representa no solamente un trabajo que venimos haciendo articuladamente con el Municipio sino también la decisión del gobernador de poder dar una respuesta al saneamiento integral de la Cuenca del Río Uruguay a través de este proyecto que ya prácticamente es una realidad".

"Estamos en la última instancia para lograr el proceso licitatorio y en estos días ya vamos a dar inicio a la consulta pública que representa un requisito para que el Banco otorgue la no objeción y poder hacer la licitación" subrayó el ministro provincial.

Estuvieron presente en la reunión de trabajo y en el recorrido por el predio acompañando al Intendente y al Ministro, el senador Mauricio Santa Cruz, el secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Colón Claudio Lara, el director de Ambiente Roberto Bergara y equipo, el subsecretario de Electrotecnia y Obras Sanitarias Pedro Rotundo e integrantes del equipo de Planeamiento del gobierno provincial.