José Luis Walser recibió al nuevo cónsul de Uruguay en Colón

El martes fue recibido por el Intendente José Luis Walser, el nuevo Cónsul de Uruguay en Colón, Mauricio Raompani, con quien mantuvo una reunión de trabajo y la presentación formal del funcionario. Dialogaron de temas afines a las ciudades de Colón y Paysandú, refiriéndose también al paso fronterizo.

"Fue una reunión de presentación, llegué hace unos días a Colón, una ciudad que no conocía y que me dio una muy buena recepción" dijo el Cónsul al término del encuentro.

"Me presenté ante el Intendente José Luis Walser con quien dialogamos acerca de algunos temas que nos interesan tanto de Colón como Paysandú y tanto en la relación a Argentina y Uruguay, saliendo ya un poco de esta cuestión de la pandemia" señaló-

El flamante cónsul dijo, además: "Estamos esperando y ansiando la reapertura completa de los puentes, que es algo que estamos luchando desde hace mucho tiempo ambos países" subrayó Mauricio Rompani.