José Luis Walser fue recibido por el Ministro de Obra Pública de la Nación Gabriel Katopodis

José Luis Walser mantuvo un encuentro con el Ministro de Obra Pública de la Nación Gabriel Katopodis, en la cual lo puso al tanto del déficit de infraestructura de la Ciudad de Colón, y dio detalles de la importancia de saldar deudas con la comunidad como lo es la realización de la Cuenca Salta. El funcionario nacional se comprometió a trabajar el proyecto y comprometió el financiamiento para la obra. Fue parte de una intensa agenda de trabajo que el Presidente Municipal de Colón mantuvo en Buenos Aires.

"Hemos traído compromisos de obras para nuestra Ciudad del Ministro Gabriel Katopodis, la máxima autoridad de Obra pública del país. Proyectos que venimos empujando desde el inicio de la gestión y representan desarrollo para nuestra comunidad. Conocí además una gran persona, un funcionario ejecutivo, profesional y con una gran humildad, me escuchó y pude contarle las necesidades de mi ciudad".

"Lo puse al tanto del déficit que tenemos de infraestructura en Colón, le conté sobre los indicadores, el porcentaje de calles de broza, la falta de veredas y cordón cuneta y las fallas estructurales de nuestros sistemas de agua y cloaca y le pedí el acompañamiento, me dijo que tenía el compromiso para que salga el proyecto de la Cuenca Salta y las demás obras" reveló el Presidente Municipal de Colón.



Deuda histórica

En ese sentido se mantuvo una reunión con el Secretario de Infraestructura y Política Hídrica, Carlos Rodríguez, el titular del Enohsa Enrique Cresto y el Senador Mauricio Santa Cruz para dialogar sobre cuestiones técnicas y presupuestarias de la obra de la Cuenca Salta. Al respecto José Luis Walser indicó: "Tuvimos la posibilidad de trabajar con Enrique Cresto que siempre está dispuesto, nos atiende y nos abre todas las puertas en Buenos Aires, es fundamental para Colón y Entre Ríos tener un funcionario de su talla pero además con la apertura y el compromiso que pone para nuestra región".

Y añadió al respecto: "Obtuvimos el OK del Secretario de Hidráulica para avanzar en esa obra de 3 millones de dólares que le va a cambiar la realidad a gran parte de nuestra Comunidad además de ser una demanda y una deuda histórica de nuestra Ciudad".



Un CDI y desarrollo urbanístico

Por otro lado con la Subsecretaria de Planificación y Coordinación Territorial Cecilia Larivera y parte de su equipo, se confirmó que se construirá en la Ciudad de Colón un CDI (Centro de Desarrollo Infantil). El centro apunta a la atención a la primera infancia para brindar una atención integral. También se trabajó sobre un proyecto de desarrollo urbanístico para la zona portuaria y todo el frente costero, que seguirá desarrollándose en conjunto con el equipo técnico de nación.

La agenda de trabajo en Buenos Aires incluyó además un encuentro de trabajo en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación del cual participaron los intendentes del Departamento Colón y San Salvador, y a la cual se sumó el Ministro de esa cartera Juan Cabandié. En la reunión se abordó la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). "Les planteamos las necesidades de equipamiento que tenemos los municipios para la gestión de residuos y la necesidad de concretar de una vez por todas el GIRSU que es algo importante para nuestra región" subrayó José Luis Walser.