Investigan si en el hospital elisense intentaron cobrar por el uso de oxígeno

La denuncia presentada en la Unidad Fiscal de Colón afirma que “la señora Claudia Lorena Lugrin, administradora del Hospital San Roque de Villa Elisa, llamó en reiteradas ocasiones a los familiares que tenían pacientes internados por COVID-19, para pedir sumas de dinero en concepto de ‘colaboración’ con el hospital, por el oxígeno que desde allí le proveían a los pacientes internados”.

Concretamente, se detalla que “la Sra. Lugrín llamaba a los familiares de pacientes internados por COVID-19, en el Hospital de Villa Elisa, mientras el paciente estaba internado recibiendo oxígeno, y los llamaba en más de una oportunidad, de manera insistente, solicitando que los familiares se presenten en la Administración, con la finalidad de pedirle dinero por el oxígeno que ocupaban”.

“Es decir –recalcan las denunciantes– que Claudia Lugrín llamaba al paciente o al familiar del paciente internado, mientras la persona se encontraba internada recibiendo oxígeno por el cuadro de COVID-19; solicitando, precisamente, una suma de dinero por el oxígeno ocupado por el paciente”.

Según consta en el documento al que accedió El Entre Ríos, “la Sra. Claudia Lugrín no solicitaba datos de la Obra Social del paciente internado, ni consultaba si tenían obra social, sencillamente pedía el dinero”.

“De esta forma –prosiguen– Claudia Lugrín logró que varios pacientes y familiares de pacientes internados, le hagan el pago en efectivo”. Y, en esa línea, mencionan que “en otra oportunidad, cuando se le solicitó vía e-mail (que se adjunta) el CBU y Nro. de cuenta para que quede bancarizado, no contestó; lo que demuestra -deducen- que sólo querían el dinero en ‘negro’ y ‘en efectivo’”.

Finalmente, las denunciantes dejan planteado otro interrogante, a fin de que la Justicia investigue otras posibles irregularidades: “Solicitamos se investigue si Claudia Lugrin, Administradora del Hospital San Roque de Villa Elisa, le cobra a los abuelos alojados en el Hogar de Ancianos, del Hospital de Villa Elisa, el 70% de sus haberes jubilatorios y/o pensiones –incluso aguinaldo–, haciendo entrega de simples recibos informales y a mano –sin facturación–”.





En Fiscalía

La agente María Noelia Batto quedó a cargo de la causa que investiga presuntos cobros por oxígeno a pacientes internados con Covid-19. “Por el momento, puedo informar que el día 27 de mayo se recepcionó en la Unidad Fiscal una denuncia, por presuntas irregularidades en que habría incurrido personal administrativo del Hospital San Roque”, afirmó en diálogo con El Entre Ríos.

También, dio detalles de los primeros pasos de su investigación. “Se dispuso la apertura de una causa y se ordenaron distintas medidas probatorias”, entre las cuales mencionó pedidos de informes a la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Salud de Entre Ríos, al Tribunal de Cuentas y al Ministerio de Salud, “entre otras diligencias” que prefirió no mencionar.

“No puedo brindar más información que la dada”, respondió Batto, cuando se pretendió conocer mayores detalles. “La investigación recién comienza, y podría entorpecerse la misma”, advirtió.





Ministerio de Salud

A su turno, el asesor legal del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Germán Coronel, señaló que se inició una investigación sumaria, a los fines de analizar una grave denuncia registrada en las últimas horas en el hospital de Villa Elisa, donde pacientes con coronavirus habrían tenido que pagar por oxígeno.

"Se ordenó la instrucción de una investigación amplia, dispusimos una auditoría contable administrativa" resaltó Coronel al Canal Nueve e indicó además que existe la sospecha de quién sería el responsable por lo sucedido, pero señaló que, antes de avanzar en imputaciones, esperarán los resultados de las medidas dispuestas.





Recambio en la Dirección

A poco de que fuera radicada una denuncia judicial por parte de familiares de pacientes con Covid-19 y profesionales de la institución, en las últimas horas hubo cambios en la dirección del hospital San Roque de la ciudad de Villa Elisa.

En la tarde del lunes, la secretaria de Salud del gobierno de Entre Ríos, Carina Reh, se hizo presente en la “ciudad jardín” para poner en funciones al nuevo director del establecimiento sanitario, el médico colonense Nahuel Federico Martí.

Según ElEntreRíos, se trató de un acto gestado en silencio y para unos pocos, al cual la prensa no fue invitada. Sin embargo, la filtración de que se produciría tal acontecimiento autoconvocó a varios periodistas, quienes se sumaron a las autoridades presentes.

Así, se consumó la salida de la médica pediatra Graciela Ingold, quien había asumido la dirección del nosocomio en marzo del año 2015 y presentado su renuncia al cargo a principios de 2020, cuando alegó problemas de salud para discontinuar su función.

Sin embargo, su alejamiento se vio demorado a partir de la emergencia sanitaria declarada ante la pandemia de Covid-19, hasta que finalmente se designó a un reemplazante, días después de la denuncia radicada en la Justicia contra la administración del hospital.

Al respecto, Reh manifestó que “Graciela (Ingold) ya había presentado su renuncia porque estaba con algunos problemas de salud, pero a pedido nuestro aceptó seguir un tiempo más. Desde ese momento, iniciamos conversaciones con Nahuel (Martí), que tenía que pensarlo bien porque es una responsabilidad muy grande tomar la dirección de un hospital”.

Ante la pregunta que inicialmente molestó a Reh, con respecto a si la denuncia había acelerado los tiempos de la transición, finalmente respondió: “Lo veníamos hablando hace bastante tiempo, porque era un proceso que tenía que darse”.