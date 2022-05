Instan a la población a aplicarse el refuerzo de la vacuna Covid 19

El Ministerio de Salud de Entre Ríos viene instrumentando desde diciembre de 2020 el Plan Rector de Vacunación Covid 19 en todo el territorio provincial, a través del cual se han aplicado un total de 2.960.236 dosis, entre primeras, segundas, dosis únicas y adicionales o refuerzos. Esto representa un 89% de esquemas iniciados en la población total, y un 80% de esquemas completos.

Si bien los números muestran una buena respuesta de la población, no obstante, desde la provincia instan a acercarse a los vacunatorios a aplicarse la dosis de refuerzo. Cabe recordar que la inoculación con dosis de refuerzo comenzó en diciembre de 2021 y alcanzó hasta el momento a 603.153 entrerrianos y entrerrianas, pero la demanda de la misma fue mermando con el paso de las semanas.

En este sentido, se pronunció el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti, quien afirmó: “A medida que fueron bajando los casos, bajó la vacunación, y esto no pasó solo en Entre Ríos, sino a nivel país. En estos momentos estamos autorizados a realizar el segundo refuerzo para ciertos grupos, pero todavía nos faltan alrededor de 500.000 entrerrianos que no vinieron a buscar su primer refuerzo”.

Asimismo, manifestó: “En el medio hubo un brote muy grande, entre diciembre y enero y entendemos que muchas de esas personas pueden haber tenido Covid, y ya con dos dosis y haber transitado la enfermedad, no vienen a buscar su refuerzo”.

Bachetti también señaló que hay un poco de preocupación en torno a este tema, sobre todo porque se evidencia un aumento de casos de coronavirus a nivel nacional en los últimos días. “Desde el inicio de la pandemia, cuando se ve un aumento de casos en las metrópolis más grandes como Buenos Aires, el AMBA, Córdoba y Santa Fe, semanas después inicia el aumento de casos en las demás provincias. Si bien no se ha visto un incremento del 40 por ciento como se habla en otros lugares, pero las consultas empiezan a aumentar y estamos esperando para ver cómo impacta esto en los servicios de salud”, indicó.

Por tal motivo, es importante que la población se acerque a los vacunatorios a recibir su refuerzo correspondiente, ya que en caso de registrarse un nuevo brote o la aparición de una nueva variante, la inmunidad puede verse afectada, sobre todo en aquellas personas que sólo tienen esquema completo (es decir, dos dosis). Cabe mencionar que el segundo refuerzo debe aplicarse a partir de los cuatro meses de recibido el primero y la provincia envía turnos en estos casos.

No obstante, en Paraná se puede concurrir sin turno previo al hospital de la Baxada de 8 a 10, o al Complejo Escuela Hogar Eva Perón de 8 a 12; mientras que en el resto de la provincia se recomienda consultar días y horarios en el vacunatorio más cercano.