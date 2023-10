Inauguraron el centro terapéutico "Nuevos Caminos" en San José

La Asociación Caminos Esperanza y el Proyecto ImaginArte, participaron el pasado sábado por la mañana en la inauguración del centro terapéutico «Nuevos Caminos», un centro de día que asiste a personas con diferentes discapacidades en San José.

Es un espacio que se ha logrado desde el esfuerzo genuino de la Asociación Civil Cuarahíse, (Nacer al Sol, de la lengua guaraní), más el apoyo de los organismos públicos y de modo particular desde la agencia Nacional de discapacidad (ANDIS).

En un emotivo acto encabezado por la Presidenta de la Asociación, Graciela Giménez, donde también se destacó la presencia del Intendente municipal de San José, Gustavo Bastián, y la Vice intendenta Marisa Follonier, entre otras distinguidas autoridades, se inauguró este ansiado espacio, en el que también la Presidenta de la Asociación Caminos Esperanza, Dra. Julieta Lorenzo expresó su alegría por «reencontrarse después de 10 años con tanta gente querida, comprometida socialmente y trabajando por y para las personas con discapacidad».

Además, destacó que «la Asociación Cuarahíse es un ejemplo de compromiso, lucha y acción concreta, demostrado en la puesta en marcha de este espacio al que siempre se estará acompañando desde cada uno de los lugares en los que se daba desarrollar».

Por su parte, el director del Proyecto ImaginArte, Fabián Galarraga, se pronunció, también en nombre del Lic. Fernando Galarraga, Director Ejecutivo de la Agencia de Discapacidad (ANDIS), al expresar el orgullo por la tarea que hoy puede apreciarse en la concreción de este Centro de día, «que es una muestra de lo que sucede en cada uno de los rincones de extremo a extremo de la patria, donde hay un mojón parecido al que se puso en marcha en dicha jornada».

Y agregó que, «en los tiempos de la interdisciplina, no se podría lograr una acción tan importante si no es de la mano de la dedicación, la vocación, y el amor, para hacer posible este sueño».

Así entonces, entre emociones, reencuentros y sonrisas, quedó inaugurado este Centro, símbolo del esfuerzo colectivo y la cooperación entre personas e instituciones en pos de una mejor calidad de vida para aquellas personas que lo necesitan y acudirán a él.