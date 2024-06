Hospital San Benjamín, la Municipalidad de Colón e instituciones unidos por la donación voluntaria de sangre

La Municipalidad de Colón, junto con el Hospital San Benjamín y diversas instituciones y organizaciones, llevará a cabo una campaña de donación de sangre los días 10 y 11 de junio. Esta iniciativa se enmarca en la celebración del Día Internacional del Donante Voluntario de Sangre, que se conmemora el 14 de junio.



La campaña no solo involucra al personal de salud, sino que también hace un llamado a toda la comunidad de Colón y del departamento homónimo para participar activamente. La colaboración de las instituciones y organizaciones locales es fundamental para promover la importancia de la donación voluntaria de sangre y para animar a los ciudadanos a registrarse como donantes.



Importancia de la Donación de Sangre



La donación de sangre es esencial para el tratamiento de diversas enfermedades, cirugías y accidentes de tránsito. Cada donación puede salvar vidas y contribuir a la recuperación de pacientes que requieren transfusiones para mejorar su salud. Por ello, se destaca la relevancia de esta campaña no solo para el personal de salud, sino para toda la comunidad.



Las instituciones y organizaciones que se adhieren a esta campaña invitan a los ciudadanos a sumarse y registrarse como donantes voluntarios de sangre. La participación de la comunidad es crucial para garantizar un suministro adecuado y seguro de sangre para quienes lo necesiten.



Información de la Campaña



- Fechas: 10 y 11 de junio

- Lugar: Hospital Modular, Área Laboratorio Hospital San Benjamín

- Contacto para Turnos: Bioquímica Nancy Bonnot, Teléfono: 3447 406060



Requisitos para Donar:

- Tener entre 18 y 65 años

- Pesar más de 50 kg

- Sentirse bien de salud

- No estar en ayunas

- No haber donado sangre en los últimos 2 meses



La Municipalidad de Colón, el Hospital San Benjamín y las instituciones participantes agradecen de antemano la solidaridad y el compromiso de los donantes voluntarios, e invitan a todos a ser parte de esta importante iniciativa.