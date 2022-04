HCD: Sesión especial por los 40 años de la Gesta de Malvinas

Este jueves 31 de marzo, se llevó a cabo una Sesión Extraordinaria Especial en el marco del 40° aniversario de la Gesta de Malvinas.

Se pusieron a votación dos despachos trabajados en Comisión: uno por la mayoría y otro por la minoría.

El primero proponía eximir de las tasas "Inmobiliaria" y de "Obras Sanitarias" como así también del pago de aranceles de entrada a eventos municipales y lugares públicos a Veteranos de guerra reconocidos por el Ministerio de Defensa de la Nación; ex soldados Bajo Bandera reconocidos por el Concejo; familiares directos de veteranos fallecidos y héroes caídos en Malvinas reconocidos por el Ministerio de Defensa; y a familiares directos de los ex soldados Bajo Bandera fallecidos.

El segundo despacho, de la minoría, establecía que los beneficios impositivos sean solo para Veteranos de Guerra, Héroes caídos y familiares de los mismos mientras que la exención del pago de aranceles de entrada a eventos o lugares públicos incluía también a los Ex Soldados Bajo Bandera.

Con 6 votos a favor (Bloque Frente Ciudadano) fue aprobado el despacho propuesto por la mayoría. De esta manera se sancionó la Ordenanza 04/2022.