HCD: Por segunda vez en el año que se hace uso de la banca ciudadana

Este recurso esta disponible para toda la ciudadanía desde el año 2019, cuando fue sancionada la Ordenanza 15/2019 del Concejo Deliberante de la Ciudad de San José. Por la misma, se crea la figura de la "Banca Ciudadana" cuyo objetivo es permitir que los ciudadanos e instituciones de nuestra ciudad expongan propuestas, problemáticas e inquietudes de interés municipal.



Para poder acceder a ella, se debe presentar una solicitud manifestando dicha voluntad, por escrito, en Mesa de Entrada del H.C.D, en la cual se completarán los datos del ciudadano o institución a la que representa y una breve descripción del tema a tratar.



Luego de presentada la solicitud, se notificará al expositor por medio de la Secretaría del HCD, la fecha de la sesión donde podrá exponer su proyecto, con una antelación no menor a 48 horas de la misma. El orden de exposición se establecerá de acuerdo al orden de inscripción y será para un ciudadano por sesión.



El tiempo estipulado de exposición será de 15 minutos, sin interrupciones. El expositor no podrá entrar en debate con miembro alguno del Honorable Concejo Deliberante.

Luego de la exposición, se dispondrá de otros 15 minutos donde los Concejales solo podrán formular preguntas. El expositor podrá plantear exclusivamente a los concejales el tema presentado en su solicitud. En caso que el orador se aparte de la cuestión establecida, será considerado infractor y quedará inhabilitado para ocupar la banca por dos años. Cabe destacar que los ciudadanos no podrán presentar proyectos que traten sobre cuestiones políticas partidarias, de índole religioso, cuestionamientos personales, temas referentes a presupuesto municipal e impositivo.



Los expositores podrán utilizar la Banca Ciudadana hasta 2 veces por período ordinario anual, y con una diferencia mayor a 3 meses entre cada exposición. Si el solicitante renuncia a acudir o no se presenta en la fecha establecida a la "Banca Ciudadana" quedará desplazado automáticamente, perdiendo el turno y debiendo cumplimentar una nueva solicitud para poder participar nuevamente.



El último en utilizar esta herramienta fue el Sr. Raúl Trucco para informar sobre lo actuado respecto del terreno donado por la Sra. Dora Adami para la construcción de un Hospital Regional y anteriormente lo hizo Santiago Ojeda sobre un proyecto que tiene que tiene que ver con el cuidado de medio ambiente y la plantación de árboles nativos por parte de estudiantes sanjosesinos.