Gastón Pauls habló sobre adicciones y dejó su mensaje esperanzador a jóvenes en Villa Elisa

Estudiantes entrerrianos de Villa Elisa y zona, este lunes fueron destinatarios de otra exposición sobre adicciones protagonizada por el actor Gastón Pauls . Esta vez, el espacio de encuentro fue el salón del Polideportivo Municipal de la Ciudad Jardín, al que concurrieron estudiantes del nivel secundario.

El también presentador y productor televisivo y cinematográfico presentó otra charla del ciclo Este soy yo, en el que expone su experiencia y brinda estímulo a quienes padecen las consecuencias del consumo de estupefacientes.

La actividad es organizada por la Fundación Iapser y el Gobierno de Entre Ríos y, tras la experiencia, Pauls brindó una rueda de prensa, en la que resumió su mensaje.



Espacio para reflexión y liberación

“Es la primera vez que estoy en Villa Elisa, así que agradezco el compromiso de la ciudad y de la Fundación Iapser, con quien venimos trabajando en conjunto”, dijo al iniciar el diálogo y antes de reiterar el objetivo de su cruzada.

“No ocurre en todas las provincias este reconocimiento, por eso hay que rescatar, valorar y profundizar. No solo no ocurre, sino que hay provincias casi cerradas al asunto. Entonces, cuando hay esperanza en un lugar, cuando una puerta se abre, quiere decir que esa provincia está intentando que no se mueran más pibes”, subrayó sobre la disposición de Entre Ríos a la campaña.

“Los que hemos consumido merca, sabemos que no hay un final feliz en ese camino. No conozco a ninguno que tenga todos los dientes que sea feliz. Entonces, los que estuvimos ahí, sabemos que lo primero que debemos hacer es hablar del asunto. Un espacio donde se habla del asunto es uno que intenta mejorar una situación muy delicada”, continuó.

“En cada una de las charlas repito: Si le sirve a una persona, ya es montón; si le sirve a 100, mejor; y si le sirve a 1.000, estaríamos más que conformes’. Por lo pronto, estamos dando un espacio de reflexión y dejando las adicciones, que es lo que no se dice, para pasar a hablar del asunto”, expresó.



En primera persona

Sin rodeos, el referente de la lucha preventiva resumió su relación con los narcóticos y precisó: “Yo tomaba ‘blanca’, aunque, como dice Charly (García), la cocaína no es blanca sino oscura. Cuando querés blanquear (la situación) es porque venís de la oscuridad y necesitas ponerle luz al asunto, iluminar lo que estaba oscuro y hacer visible lo que estabas negando”, expuso, apelando a juego de palabras.

“Eso me pasó hace 15 años, después de haber perdido tiempo y cuatro amigos, además de otros que quedaron con secuelas irrecuperables y uno que está preso también. Todo eso pasó durante un montón de años de consumo y cuando tuve la iluminación, a la vez, tuve la humildad de pedir ayuda, que es el primero de los pasos”, reconoció.

Destacando tópicos de su encuentro con los jóvenes, continuó: “Recién hablábamos de eso: el adicto tiene una negación y consume lo que lo mata diariamente, sin ver que por ahí no hay esperanza. Pedir ayuda es el paso más difícil, por eso muchos se mueren sin llegar a hacerlo, por sobredosis, accidentes, porque no podes reconocer que tenes un problema. Yo lo hice el 27 de diciembre de 2007 y eso me salvó la vida”.

“No estaría acá si no hubiera reconocido mi derrota”, confesó.



Red de contención

Junto al expositor, referentes de la Fundación Iapser y de la Municipalidad de Villa Elisa también se refirieron a los alcances de la experiencia.

La presidenta de la institución sin fines de lucro, Mariel Ávila, recordó que el objetivo de estas charlas de prevención de adicciones es “incorporar instancias de reflexión, diálogo, encuentro, de puntos en común con la sociedad” y que, por ser disparadores, se genera “un ida y vuelta, que empieza a resonar en las casas, las instituciones y las escuelas”.

Ávila insistió que “poner este tema en la mesa y poder hablarlo en todos los estamentos de la sociedad”, permitirá “estar a la altura de las circunstancias para dar respuesta”.

“Hay que hacerlo con mucha seriedad, tranquilidad, cuidándonos entre todos, pero con una política pública desde la provincia y de todas las instituciones intermedias para que esto no suceda y cuidar a nuestros hijos. Es una gran red de contención y, en ese camino, vamos”, recalcó.

En tanto, el presidente del Directorio del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), Tomás Proske, añadió que este tipo de iniciativas fueron impulsadas el año pasado “por ley de la Legislatura entrerriana y desde allí estamos llevando adelante este tipo de acciones que tienen que ver con la prevención”.

Asimismo, la intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert, destacó: “Es una gran oportunidad para nosotros haber tenido la oportunidad de contar con esta charla. Sabíamos del recorrido por distintas localidades de la provincia y, cuando vimos la posibilidad de que estuviera en la zona, nos comunicamos con la Fundación Iapser, a quienes les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado, y a Gastón que haya aceptado llegar a nuestras comunidades”.

“Es valioso que podamos transitar juntos esta problemática de la que nadie está ajeno y construir este andamiaje en pos de mejores soluciones”, finalizó.