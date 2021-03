Fueron homenajeadas en Colón 21 mujeres destacadas del Departamento

La Municipalidad de la ciudad de Colón homenajeó en un acto a 21 mujeres destacadas del Departamento para conmemorar el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La ceremonia, que estuvo encabezada por el Presidente Municipal José Luis Walser, se realizó sobre calle 12 de Abril en inmediaciones de Plaza Washington, tuvo momentos de gran emotividad. Tres de las homenajeadas fueron invitadas a compartir su testimonio.

Al finalizar el acto José Luis Walser declaró: "Hemos elegido reconocer, valorar y homenajear a aquellas mujeres que le ponen pasión a lo que hacen, que le ponen amor, que han sido ejemplos de un vida activa de la mujer en distintos ámbitos, en nombre de todas las otras que muchas veces en silencio hacen ese trabajo con la misma pasión".

Dijo además estar "contentos con poder encontrarnos y de poco ir uniendo los caminos para trabajar juntos por una Comunidad mejor que es lo que todos deseamos". "Y sobre todo agradecer todos los días y este en particular, y valorar toda la entrega, el trabajo diario, la pasión que ponen las mujeres a cada una de las acciones que hacen, toda esa lucha con amor, y abrazarlas, darles la mano en el camino de construcción conjunta de una sociedad mejor, darles gracias por tanto amor puesto en su vida y también que Dios las bendiga" expresó José Luis Walser.

Blanca Franzante, Profesora en Educación Especial y Psicopedagoga, fue una de las homenajeadas y afirmó: La ONU nos dice hoy que el tema del Día de la Mujer este año es reconocer a todas las líderes mujeres que en el medio de la Covid hicieron posible que nuestros niños siguieran estudiando, que nuestros pacientes tuvieran la mejor atención posible, que nuestros ciudadanos estuvieran cuidados". "En mi nombre quiero reconocer, porque me dieron esta voz, a todas las mujeres que aún seguimos luchando contra este virus que nos está haciendo tanto daño" sostuvo.

La escultora Gloria Priotti dijo por su parte: "Quiero agradecer este acto que honra no solamente a las mujeres que hacemos algo distinto, sino que honra a todas las mujeres, porque todas son dignas de un acto como este, tanto el ama de casa como las profesionales".

Irma Monjo, primera Intendenta Mujer del Departamento, dijo a su turno: "Con nuestra impronta debemos interesarnos en la política, las mujeres tenemos otra mirada, otro costado de ver la política, si seguimos involucrándonos le vamos a dar otro perfil, no tan confrontativo como se ve en este momento".



En el cierre del acto dirigió la palabra Karen Kuliat, a cargo del Área Equidad de Género, afirmó: "Estas 21 mujeres luchadoras, cada una de ustedes desde su lugar es pionera, comenzaron un legado, no hay ámbito vedado para las mujeres, y ellas se atrevieron" expresó al dirigirse a quienes tuvieron o tienen participación en la política, la Universidad Pública, el deporte, la salud o la educación.

"Conmemoramos para exigir que haya equidad de género, conmemoramos para decir basta de desigualdades, conmemoramos para reconocer y levantar en alto a las mujeres que se atrevieron y que lucharon y que abrieron un camino". "Es momento de mirar con optimismo el futuro y decir nosotras comenzamos" puntualizó.

Estuvieron presentes también en el acto el Vicepresidente Municipal Ramiro Favre, la Intendente de Villa Elisa Susana Lambert, funcionarios y autoridades, representantes de fuerzas de seguridad e instituciones, concejales y familiares de las homenajeadas.





Las 21 mujeres homenajeadas

Dafne Lagrange, autodidacta textil. Docente con treinta años de profesión y trayectoria. Galardonada con numerosos reconocimientos en el ámbito artesanal.

Jésica Ávalos. Bombera Voluntaria. Con tan solo 20 años de edad, en el año 2016 efectivizó como Bombera voluntaria en la ciudad de San Salvador.

En marzo del 2020, ante la convocatoria para incorporar mujeres al cuartel de bomberos de la localidad de Colón, Jesica solicita el traslado, transformándose en la primera mujer bombera de nuestra localidad

Valeria Barrios. Boxeadora profesional y entrenadora. A los 26 años de edad, comenzó a formarse en el deporte del box. Primera jueza de boxeo en la provincia de Entre Ríos. Forma parte de la comisión femenina de box en la federación Argentina representando a la provincia.

Mercedes Fernández. Nacida en la ciudad de San José. En 2001 obtuvo el cargo de Supervisora Departamental de Educación constituyéndose así en la Primera Mujer Directora Departamental de Escuelas del Departamento Colón.

Desde el 2003 y hasta la actualidad, como jubilada, continúa brindando su aporte y contribución en la docencia y en la política.

Mónica Gadea. Artesana Ceramista. Ha participado en forma personal y colectiva en exposiciones y muestras en diferentes provincias de la República Argentina, y a nivel internacional. Galardonada con numerosos premios.

Isabel Margarita Luna. Trabajadora de gastronomía. Creadora del microemprendimiento Las Francisquitas en el "Hogar de Niñas San Francisco de Asís" y realizó talleres en el Hogar Yanina brindando oficio y contención a mujeres.

Mónica Martínez. Oriunda de la ciudad de Colón. Jefe a cargo de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar Colón. Destacada por el gran compromiso con la temática de género.

María Angélica Lorenzato. Trabajó como maestranza en el Jardín Maternal "Medalla Milagrosa desde 1980, un mes más tarde de su inauguración, hasta hace tan solo 11 años en que se jubila.

Martha Arlettaz Bertoldi. Docente con más de 25 años de ejercicio en diferentes instituciones educativas, guía de Turismo Provincial, participó de comisiones de Turismo y fue colaboradora del Museo Histórico Regional de San José. Actualmente participa en la Asociación Amigos del Molino Forclaz y, a pesar de la pandemia continúa realizando casi las mismas tareas de conectar información, transmitir, difundir, compartir para potenciar el crecimiento de la región.

Rosana Yano. Fue jugadora de la liga infanto juvenil para luego dedicarse a estudiar en la escuela de árbitros que se dictaba en la Liga Departamental de Fútbol.

Hoy se dedica a ejercer su rol de árbitro en la misma liga infanto juvenil en la que también supo jugar. Sin dudas, una mujer de vanguardia que supo ganarse su lugar en un ámbito que durante mucho tiempo estuvo reservado sólo para los hombres.

María Estela Schuster. Docente. En 1990 fue designada como Directora del Coro Departamental de Niños del Consejo General de Educación en el Departamento Colón. A partir de 1994 continúa de manera independiente como Coro Infantil Juvenil, con el cual visitaron diferentes localidades de Argentina, Uruguay y Brasil, hasta el año 2003 en que se jubila.

Blanca Aurelia Franzante. Profesora en Educación Especial y Psicopedagoga. Posee una Especialización en Psicología Social. Magíster en Salud Mental.

Su experiencia como docente e investigadora data desde 1986 a la fecha. En la actualidad se encuentra finalizando los estudios de doctorado en Ciencias Pedagógicas, en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Santa Clara, Cuba.

Analía Fabre. Desde el año 2014, cuando sus hijos comenzaron a practicar rugby ha trabajado y colaborado con el club "Colón Rugby Club. En el mes de octubre del 2020 fue nombrada Presidenta de Colón Rugby Club, convirtiéndose en la primera mujer presidenta de un club de rugby de Entre Ríos.

Nora Favre. Durante 16 años se ha desempeñado como ordenanza de la escuela N° 56 Hipólito Irigoyen de nuestra ciudad. Se involucraba con los estudiantes acompañándolos y siendo parte de su vida educativa. Ahora continúa sirviendo a la comunidad de Colón desde el cementerio local.

Irma Monjo. Comerciante de San José. Colaboradora como dirigente de voley del Club Social y Deportivo San José desde 1998 hasta 2006. En 2015 se convirtió en la Primera Mujer Presidenta Municipal de todo el departamento Colón.

Norma Hernández. Médica Especialista en Clínica Médica. Con especialidad en Salud Colectiva Orientación Salud Social y Comunitaria.

Una profesional con una vasta formación que incluye una decena de capacitaciones de pre-grado y más de 50 cursos de post-grado. Directora del Hospital San Benjamín de Colón, y en ejercicio de dicha tarea le toca enfrentar una de las crisis sanitarias más severas que conoce la sociedad moderna.

María del Carmen Valory. Estuvo a cargo del Transporte Escolar de la ciudad de Colón desde 1975 junto con su esposo Fernando Sarthou, lo que desarrollaron por casi treinta años.

Nélida Esther Frutos. Enfermera de vocación. Empezó trabajando como mucama en el Sanatorio Médico Quirúrgico de la ciudad de Colón. Trabajó durante 25 años hasta que se jubiló, predispuesta en cualquier horario y con gran vocación.

Adriana Otero. Cantante. Docente. Comenzó a transitar el camino de la música desde los 7 años. Participó en varias oportunidades en la Fiesta Nacional de la Artesanía. Conocida y querida por todos los colonenses como "la Pitu Otero".

Ana María Velásquez. Profesora de Educación Especial. Colaboradora activa en la creación de la Escuela Privada de Educación Integral Nº 25 "A.D.C.A.DIS" y del Observatorio local de las Personas con Discapacidad. Desde siempre ha trabajado con gran compromiso en la temática, luchando por la inclusión. En 1983 regresa a la Argentina y se instala en una chacra en las cercanías de la ciudad de Colón en donde trabaja actualmente.

Gloria Priotti. Escultora. En 1975 obtiene el Premio Beca "Alberto Durero" y se traslada a Berlín Occidental donde se instala en un atelier hasta el año 1982, desarrollando una intensa actividad en escultura en madera.

