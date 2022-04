Fue reconocida la profesora de danzas Marcela Kraitz

Antes del tratamiento del temario del día en la sesión del lunes último en el Concejo Deliberante de Colón, se vivió un emotivo momento al ser reconocida la profesora de danzas Marcela Kraitz mediante la Resolución N° 11/2022. La iniciativa, surgida del bloque "Todos por Colón", destacó a la vecina colonense por su trayectoria a lo largo de 38 años de carrera con su instituto.

Por otro lado, al dirigir unas palabras muy emocionada, Marcela Kraitz reconoció: "Sinceramente quiero agradecerles de corazón porque creo que este es el premio más grande que he recibido en tantos años, hemos pasado por la Nación, en Córdoba, en muchísimos lugares, pero ser reconocida en mi Ciudad es lo más grande que puedo haber recibido" expresó.

La concejal Belén Padilla del bloque "Todos por Colón", impulsora del proyecto, señaló: "Creo que hay que reconocer el gran trabajo que ha hecho Marcela a lo largo de todos estos años en su carrera, trabajar de la cultura no es fácil acá y en ningún lado de nuestro país, sobre todo en la parte privada porque hemos visto un montón de profesores de danzas, de música o de diferentes disciplinas que incluye la cultura que no han podido sostenerse en el tiempo y Marcela sí lo ha hecho".

También agregó: "Cómo nos cuesta como colonenses reconocer a los de la cultura, siempre valoramos y reconocemos a los deportistas, pero la cultura es un punto clave en la ciudad, tenemos grandes profesionales, profesores de danzas, bailarines, músicos, pintores, dibujantes, y nunca los reconocemos ni los tenemos en cuenta" aseveró.

Valoró además que "Marcela fue la primera profesora en nuestra Ciudad que otorgó el título en distintas disciplinas de la danza, lo que ha generado puestos de trabajo en numerosas chicas que hoy en día se desempeñan como profesoras y que han aprendido de ella".

Y dijo por otro lado: "A la profesora no la vemos, no la visibilizamos, está a un costado del escenario, pero es ella la creadora de las obras, la que le lleva la disciplina a sus alumnas".

"En lo personal y desde el bloque queremos felicitarla, alentarla a que siga porque sé muy bien que en tiempos de pandemia sufrió bastante, padeció bastante, pero siguió apostando por su carrera, por sus alumnos, porque no dejó a ningún alumno de lado, siguió trabajando por ellos" afirmó Belén Padilla.

"Ella siempre de manera directa o indirecta promociona la ciudad, nos deja siempre bien parados en todos lados, y el festival que ella realiza que en este momento no se realiza en nuestra ciudad, pero se llevará a cabo en Villa Elisa se llama Festicolón, siempre donde va lleva la bandera de la Ciudad y nos deja bien representados" puntualizó.



La Resolución del HCD

La resolución destaca a la "vecina de Colón que se desempeña como profesora de diversas danzas. Se ha capacitado en diversas disciplinas, lo que ha generado que su escuela reciba numerosos premios en distintos certámenes nacionales e internacionales".

El texto menciona además que "el pasado 20 de febrero la Federación Argentina de Profesionales de la Danza que forma parte de la Confederación Mundial de Profesionales de la Danza, reconoció a Marcela Kraitz como ´Maestra Emérita´ por su gran aporte a la docencia de la danza en el marco no oficial-estatal, ámbito que contribuye fehacientemente al engrandecimiento de la cultura de la nación".