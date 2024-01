Fue puesto en funciones el nuevo jefe de la zonal de Vialidad Provincial

El Intendente de la Ciudad de Colón José Luis Walser acompañó la puesta en funciones de Edgardo Delaloye, Jefe de la Zonal de Vialidad Provincial del Departamento Colón, que estuvo a cargo del Administrador del organismo provincial Exequiel Donda.



Participaron la intendenta de Villa Elisa y pares de todo el Departamento como así también presidentes de junta, el senador Ramiro Favre y funcionarios.



"A los intendentes nos interesa todo lo que pasa en nuestras localidades y el Destacamento de Vialidad Provincial es para todo el Departamento Colón, acompañamos a la nueva autoridad y el equipo junto con el administrador provincial y la intendenta de Villa Elisa" dijo José Luis Walser.



Por otro lado, el Intendente de Colón destacó el "entendimiento de que cuando hay pocos recursos se tiene que trabajar en conjunto para optimizarlos".



Agregó, además: "tenemos mucha expectativa en modificar el trabajo que hasta ahora viene realizando Vialidad Provincial, Exequiel Donda que fue intendente le va a dar una impronta especial porque sabe cuál es la necesidad de una localidad".



Al referirse al funcionario provincial dijo también: "Confío en su capacidad, y en qué vialidad nos pueda dar una mano, la gente del campo solo pide caminos y alguna alcantarilla, necesitamos y tenemos la obligación de cumplir eso para que los caminos de la producción se puedan transitar, pero para que también los vecinos del campo puedan tener una entrada y una salida a su casa o a su campo como corresponde".





Más pedidos

Con respecto a la ex Ruta 26, el intendente de Colón expresó: "Tenemos el compromiso del Gobernador Rogelio Frigerio creo en su palabra y en su compromiso, lamento que durante tantos años no se le haya dado la importancia que tiene esta ruta por donde pasan más de 15 mil autos por día".



"Se hicieron un montón de otras rutas en el Departamento, pero esta que es la más importante en cuanto al volumen de tránsito, no se le dio atención, a esto lo tomó el Gobernador e hizo el compromiso de llevarla adelante" sostuvo José Luis Walser.



Por último, afirmó: "Hablé con el administrador de Vialidad Provincial, le pedí que empujemos todos desde donde podamos para que eso sea una realidad, tengo la esperanza de que sea una realidad prontamente" señaló.