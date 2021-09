Fue aprobada la Ordenanza que permitirá la construcción de reductores de velocidad en Colón

El Concejo Deliberante de Colón aprobó una Ordenanza en base a un Proyecto de los Concejales del Bloque "Todos por Colón" que permitirá a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, la construcción de reductores de velocidad.

El tránsito peatonal se ha incrementado últimamente y con los reductores se busca garantizar la seguridad de quienes transitan por la vía pública, como así también en inmediaciones de clubes o instituciones.

No existía legislación al respecto por lo cual se trabajó con asesoramiento profesional y junto a la Secretaría de Obras Públicas para diseñar la Ordenanza que habilita a la realización de badenes, lomos de burro o también de los llamados "pianitos" que estarán debidamente señalizados.

"Teníamos varios pedidos y reclamos por reductores de velocidad, no solo de lomos de burro sino badenes u otra forma para reducir la velocidad en determinados sectores de Ciudad como por ejemplo lugares cercanos a escuelas o de mucho tránsito peatonal" explicó la concejal Elena Acosta.

"Con la pandemia se ha visto que la gente se ha volcado mucho a la actividad física, entonces tenemos en determinados lugares pedidos específicos, también hay que tener en cuenta que el parque automotor ha crecido mucho y la velocidad que pueden desarrollar algunos vehículos" señaló.

Y agregó: "Tomando todos estos pedidos fuimos a buscar legislación vigente al respecto y nos encontramos con que no había nada al respecto de reductores, la idea es sobre todo la prevención de accidentes o hechos por altas velocidades".

Por último la concejal afirmó: "Buscamos también qué decía la Ley de Tránsito, que expresa que ni los municipios ni otro sector del gobierno puede provocar algo que entorpezca el tránsito vial, entonces elaboramos una normativa amplia para poder trabajarlo, hubo modificaciones, lo trabajamos con el área de Obras Públicas y con nuestro asesor legal" señaló Elena Acosta.

Por su parte Claudio Lara, Secretario de Obras y Servicios Públicos, añadió: "la misma Ordenanza establece los sectores prioritarios, la intención con esta normativa no solo es definir los criterios de construcción sino también los sectores, y establecer en esos puntos la velocidad máxima permitida tomando estos parámetros de diseño vial".

"Además de los llamados lomos de burro la Ordenanza también contempla la ejecución de sendas peatonales con elevación, una manera de reducir la velocidad en las esquinas, y también la implementación de badenes, no solo para interacción de pluviales sino como reductores de velocidad" puntualizó Claudio Lara.