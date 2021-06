Fue analizada la situación sanitaria del Departamento Colón

Convocados por el Intendente de Colón José Luis Walser tuvo lugar una reunión de la cual participaron la Directora del Hospital San Benjamín Norma Hernández, el Director Departamental de Escuelas Eduardo Paredes, el Senador Mauricio Santa Cruz, el Diputado Mariano Rebord, los Intendentes de Villa Elisa Susana Lambert y de San José Gustavo Bastián, el Secretario de Gobierno de Colón Pablo Trevisan y la Coordinadora Departamental de Salud María Elisa Malarín.

"En el marco del cumplimiento de una primera parte de las normativas nacionales convoqué a los distintos actores con quienes venimos trabajando de manera mancomunada especialmente en todo lo que tiene que ver con lo sanitario". "Hemos podido ponernos al tanto de la situación sanitaria de nuestra Ciudad, del Departamento, y poder indagar en otras cuestiones que son de interés como la vacunación y sobre todo la mirada de aquellos actores que están al frente de salud y educación" dijo José Luis Walser.

El Director Departamental de Educación Eduardo Paredes explicó cómo se desarrolla la actividad en las escuelas trabajando cada caso en particular. Cabe señalar que son pocos los casos surgidos en las escuelas e incluso difícil comprobar que los mismos se hayan dado en ese ámbito, según se refiere desde Salud. Luego de las medidas para lunes y martes y la jornada virtual del miércoles, esta semana habrá dos días de clases presenciales en el marco del Decreto Provincial vigente.

Se manifestó la necesidad de "tomar medidas que sean integrales, ya que de manera aislada no tiene efectos positivos en el sistema sanitario si no se hace un abordaje integral que disminuya la circulación" indicó José Luis Walser. Por lo tanto, se aclaró desde Salud, se avalará la presencialidad escolar de dos días de esta semana, a la vez que se continuará evaluando el comportamiento sanitario tanto de la provincia como de la región.

Asimismo, la Directora del Hospital San Benjamín remarcó la necesidad de cumplir con las medidas, tanto en las distintas actividades como en el quehacer diario de cada uno. "Si bien en este momento hay un amesetamiento de los casos, no significa que haya habido disminución, y tenemos la situación de algunas localidades que están aumentando en cuanto al índice de contagiosidad" subrayó Norma Hernández.