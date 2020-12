Sequía: recomiendan a la población ser cuidadosos con el manejo del fuego

Un dato relevante es que nueve de cada diez incendios forestales en el país se inician por causas humanas por descuido o negligencia, y sólo el 1% corresponde a fenómenos naturales derivados de eventos meteorológicos.

Con un pronóstico desalentador para los próximos meses y en temporada alta de riesgo de incendios, la Agrupación de Colaboración Empresaria (ACE) aconseja tener en cuenta ciertos cuidados para evitar los incendios que dañan el ambiente y son peligrosos para toda la población .

Según informes del Servicio Meteorológico Nacional, los pronósticos para el próximo trimestre indican que en una proporción importante del territorio ocurrirían precipitaciones inferiores a lo normal y temperaturas superiores a las medias. La escasez de lluvias agrava las intensas condiciones de sequía en gran parte de la Argentina, mientras los suelos siguen perdiendo humedad.

"El 99 % de los incendios forestales se producen por la intervención del hombre. Estamos frente al fenómeno de la Niña que provoca falta de precipitaciones, temperaturas elevadas y bajo porcentaje de humedad, todo esto ayuda a que el fuego se propague peligrosamente y que el riesgo sea mucho mayor por eso es necesario intensificar los cuidados del manejo del fuego en situaciones cotidianas" , explicó la Ingeniera Forestal, Alejandra Guido.

La Agrupación ACE, que tiene como principal objetivo la prevención y detección temprana de los incendios forestales, propone las siguientes recomendaciones.

- Evite fumar y arrojar fósforos, colillas o botellas rotas en el suelo ya que pueden ser un medio para generar fuego por la intensidad del sol.

- No encienda fuego en época de sequía.

- Si realiza una fogata, coloque piedras alrededor del fuego y, luego apáguelo con agua o tierra. Asegúrese de haberlo hecho correctamente removiendo las cenizas.

- No haga fuego debajo de un árbol.

- Si ve un incendio forestal, avise de inmediato a los bomberos (100). Una columna de humo significa la posibilidad de un incendio forestal.

Si vive en una zona con riesgo de incendios forestales:

- No apile troncos ni ramas cerca de la casa. Mantenga el pasto corto y construya una línea de defensa de al menos 3 metros de ancho sin vegetación alrededor de la vivienda.

- Mantenga los techos, canaletas y desagües libres de hojas, ramas y pinocha, ya que en un incendio es material combustible que alimenta al fuego.

- Si cuenta con tubos de gas o un depósito de gas butano (Zeppelin), es muy importante que se asesore sobre las normas de seguridad apropiadas.

- Si tiene depósitos con combustibles líquidos (nafta, gasoil), asegurarse que se encuentren en lugares libres de basura o leña y lejos de la exposición solar.



Sobre ACE

ACE es una Agrupación de Colaboración Empresaria que cuenta con un sistema de prevención con de incendios rurales y detección temprana de columnas de humo con presencia permanente en los Departamentos de Concordia y Colón.

Bajo una coordinación gerencial y operativa se protegen alrededor de 50.000 hectáreas de forestación, estableciendo lineamientos y estrategias de prevención de fuegos no deseados y manejo de fuegos deseados.

Por más información: : [email protected] celular +549345 4032065