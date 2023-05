Finalizó la segunda etapa de la obra de asfaltado en caliente de Ferrari de Colón

Días atrás finalizaron los trabajos de la segunda etapa del asfaltado en caliente de boulevard Ferrari entre Hernández y González, tramo que ya se encuentra habilitado para la circulación.



Con un presupuesto oficial de $72,4 millones, los trabajos fueron ejecutados con fondos tanto provinciales como municipales.



El Intendente José Luis Walser aprovechó la culminación de la obra para recordar que la Municipalidad construirá con fondos propios el asfaltado de Boulevard González y también adelantó: "así como hicimos el año pasado en Gaillard y transversales y en el Ferrari, haremos asfaltado en caliente en toda la Ciudad".



"Estamos listos para sacar las alpargatas blancas, ya no nos embarramos más" dijo una vecina comerciante del boulevard Ferrari.



Lisandro por su parte, otro vecino, comentó: "estamos muy contentos porque la realidad es que los días de lluvia era muy complicado trabajar, para nosotros, para la gente que se acercaba hasta el local"



Agregó: "Fue rápido, no pensábamos que en cuestión de dos semanas íbamos a tener el asfalto listo".



Ana Velásquez, directora de ADCADIS, expresó: "llueve, pero no importa porque hoy tenemos la suerte de contar con un camino accesible para que todos los chicos y vecinos puedan transitar sin inconveniente, celebramos este avance de Colón" afirmó.



Por último, otro vecino dijo: "Es espectacular, la verdad que es algo muy cómodo para la gente, con la lluvia se complicaba, muy bueno, y que siga creciendo la Ciudad" indicó.



Cabe recordar que esta obra implicó trabajos muy importantes para el barrio como el entubado de la cuenca Vieytes, nueva red de agua por vereda, cordones cuneta y sumideros para luego finalmente poder asfaltar.