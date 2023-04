Famoso joven inventor argentino llega a Colón

En el marco del Programa Municipal de Desarrollo e Innovación Productiva que impulsa el Municipio local, y como parte de la promoción de los Oficios del Futuro, el lunes 24 de abril llegará a la Ciudad el reconocido joven inventor argentino Gino Tubaro.



A las 10 de la mañana se presentará con una charla en el salón Mora Negra en Salta 75 de Colón Gino Tubaro, joven inventor argentino que lidera la organización Atomic Lab, a través de la cual desarrolla prótesis en 3D que son donadas a personas en todo el mundo.



Otra charla similar se brindará a las 14 en la Casa del Bicentenario y ambas estarán orientadas a tecnologías de impresión 3D, diseño, procesos y ejemplos.



También se presentarán ejemplos y se abrirá un espacio para responder dudas y preguntas. El objetivo de las charlas será "recorrer su viaje como emprendedor, donde se descubrirán sus primeros pasos y la evolución de uno de sus emprendimientos principales denominado Limbs, cuyo objetivo es cambiar la vida de las persona mediante las nuevas tecnologías".





Nacido en Pompeya, Buenos Aires, en el año 2005, Gino Tubaro es un inventor y estudiante de ingeniería electrónica y programación argentino. Se ha especializado en la impresión 3D y la creación de prótesis realizadas mediante impresoras 3D. Estas prótesis se distribuyen a través de la ONG Atomic Lab a más de 44 países, alcanzando más de 2.500 envíos gratuitos y miles de descargas online alrededor del mundo.



A los 12 ganó un premio por un invento que permitía encender las luces de su patio con las ondas Wi-Fi.



Y a los 18 sorprendió a todos cuando empezó a fabricar prótesis de manos con tecnología 3D a un costo que apenas alcanzaba los $ 250.



Primero había armado una impresora para él y un día la madre de Felipe (el primer niño que recibió una de sus prótesis) le preguntó si le podía hacer una mano a su hijo; le mandó una foto sobre una hoja cuadriculada que sirvió para calcular las medidas de la prótesis.



Seis meses después presentó la mano, que imprimió con los colores de Iron Man. "Para nosotros ¿qué puede ser más lindo que transformar a chicos con alguna discapacidad en superhéroes?" dijo tiempo después en un reportaje.



Tubaro no trabaja solo. Atomic Lab, como bautizó su grupo de trabajo, está compuesto por nueve integrantes.



Premiado



Como joven inventor, ha recibido numerosos premios, incluidos dos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/OMPI) de la ONU.



En 2015 fue reconocido como "Alumni of the Month" a nivel mundial por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Embajada de los Estados Unidos.



El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, destacó el caso de Gino Tubaro durante su encuentro con jóvenes emprendedores de Argentina.



El mismo año, ganó el premio de "Innovador del Año" durante la 4ª edición de Innovadores menores de 35 (MIT Technology Review) en Argentina y Uruguay. History Channel lo seleccionó como ganador de "Una idea para cambiar la historia" entre participantes de toda Latinoamérica.



También ha recibido premios de GSEA, International Emmy Awards, Muhammad Ali Foundation, Ford Motor Company Foundation, entre otros y fue destacado como ciudadano distinguido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de los Derechos Humanos.



Durante 2021, 2022 y 2023 fue jurado del programa ¨los 8 escalones del millón¨- canal 13- en donde busca educar sobre ciencia y tecnología a los más jóvenes.

A la fecha, Gino continúa con su labor solidaria.



Este lunes, los colonenses y gente de la región tendrán la oportunidad de conocer más sobre su proyecto.