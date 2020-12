Evalúan elevar el monto de las multas por infracciones de tránsito en Colón

Este miércoles se reunieron funcionarios del Ejecutivo Municipal y Concejales del Bloque Todos por Colón, para evaluar modificaciones a las Ordenanzas que regulan el valor de las multas por incumplimientos graves como son las alcoholemias positivas en conductores, el no uso del casco en motociclistas y el uso de escapes no reglamentarios.

Se han hecho propuestas para elevar considerablemente el monto de las multas para aquellos conductores que manejan alcoholizados, que actualmente asciende al equivalente a 110 litros de nafta. Actualmente se retiene un número importante de vehículos en los operativos de control, no obstante, la penalización de esta falta debe ser severa considerando su gravedad.

Al mismo tiempo, se han evaluado modificaciones para mejorar los procedimientos, en el marco de una agenda conjunta que se viene desarrollando para el control y ordenamiento del tránsito y seguridad vial. En este sentido, recientemente ha sido aprobada una Ordenanza que implementa el cepo para inmovilizar motovehículos que se encuentren en infracción, y que permitirá contar con mecanismos de respuesta más efectivas.

El Ejecutivo Municipal puso en conocimiento de los Concejales de los avances en la compra de cámaras de seguridad y lector de patentes, que se costean con fondos del Gobierno provincial, y que entre otros usos permitirá mejorar los controles de tránsito en la Ciudad. Estas acciones se realizan en el marco de un plan más ambicioso que impulsa el Presidente Municipal José Luis Walser, para la instalación de un Centro de Monitoreo en nuestra ciudad.

Se dio a conocer el plan de trabajo a realizarse a partir de este fin de semana, en conjunto con el personal de vía pública municipal, Policía, Prefectura y Gendarmería, que implican estrictos controles en distintas zonas de la ciudad para ordenar el tránsito y el uso del espacio público.

Finalmente se informó a los ediles que durante este año se han iniciado más de 1200 causas por infracciones de tránsito y un total de más de 450 retenciones de vehículos por falta de documentación, conductores menores de edad y alcoholemia positiva.

En cuanto al trabajo realizado durante el pasado fin de semana largo se retuvieron 11 vehículos por alcoholemia positiva, sumando 129 retenciones en 2020.