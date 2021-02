Entre Ríos se prepara para vacunar a las personas mayores de 70 años

El funcionario nacional, junto al jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Lisandro Bonelli, y a la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, llegó este jueves a la II Brigada Aérea, donde fue recibido por el gobernador Gustavo Bordet. Allí observaron la cámara de frío donde se depositan las vacunas contra el covid 19 que llegan a la provincia.

Luego las autoridades se trasladaron al vacunatorio del Hospital de la Baxada “Dra. Teresa Ratto”, donde se encontraban la vicegobernadora Laura Stratta y la ministra de Salud, Sonia Velázquez., y tras ello visitaron el laboratorio de VPH que funciona en el hospital San Martín.

En el Hospital de la Baxada se firmó un acta acuerdo para la ampliación del programa Sumar con la incorporación de los mayores de 65 años de edad. De esta manera, el programa brindará cobertura a más de 418.769 personas en la provincia. Además se acordó que, el marco del Programa Federal De Salud Digital, el Ministerio de Salud de la Nación transferirá 38 millones de pesos entre 2021 y 2023, y entregará equipamiento informático.

En la ocasión, Bordet destacó que "es importante en esta etapa que nos toca atravesar de la pandemia tener nuevamente el acompañamiento presencial del Ministerio de Salud. Hemos estado trabajando desde el primer día que comenzó la pandemia de manera muy articulada y coordinada, fijándonos metas y objetivos que fuimos cumpliendo paulatina y progresivamente”.

Señaló que “hoy estamos en una etapa que significa poder vacunar el mayor universo posible de personas, de acuerdo a los protocolos establecidos en grupos que en este momento comprenden a personal de salud y luego se trabajará sobre personas internadas en geriátricos”.

En ese sentido, comentó que “a partir de la semana próxima comenzará la inscripción de todo el universo de personas mayores de 70 años, con un sistema de vacunación que hemos visto en este hospital de La Baxada, pero que se replica en los 17 departamentos, donde llegamos en tiempo y forma con todas las vacunas, en simultáneo, para poder ir logrando este objetivo".

"Esto podemos hacerlo porque hay un gobierno nacional con la decisión política del presidente Alberto Fernández de poder trabajar de manera federal con todos los gobernadores”, dijo e hizo notar que “no es casualidad que el ministro esté nuevamente aquí, como lo ha estado permanentemente en la pandemia, de manera presencial y la infinidad de veces en que lo hemos consultado y hemos trabajado”.

Y agregó: “Hoy podemos decir que hay un Estado nacional presente y un Estado provincial y los municipios que han cumplido un rol determinante en el transcurso de esta pandemia".

En cuanto a la vacunación, Bordet comentó que "empezamos la campaña automáticamente cuando llegaron las primeras vacunas, pero había una preparación previa y una logística determinada que nos permitió rápidamente ir cumpliendo los objetivos propuestos".

"Hoy hay más de 20.000 personas vacunadas en la provincia, muchas ya con la segunda dosis aplicada. La meta que nos propusimos es tener la mayor cantidad de personas vacunadas en el menor tiempo posible, cosa de cumplir con los objetivos y de poder preparar el sistema para cuando llegue el cuello de botella, porque van a llegar muchas vacunas juntas, y ahí hay que tener preparados todos los equipos de vacunación en los 17 departamentos, más las distintas ciudades del interior".

"No es sencillo, hay 85 municipios que tienen efectores de salud; hay comunas también y hay que tener preparado todo, que es lo que se realizó durante todo este tiempo articulando con las distintas áreas de salud para poder llegar a cumplir este nivel de vacunación”, agregó.

Afirmó que "Entre Ríos tiene un expertise importante en campañas de vacunación, como lo fue con la campaña antigripal; y esto representa una ventaja que vamos a ocupar con la vacunación de Covid. Hay equipos muy profesionales que trabajan en este sentido".

En otro orden, destacó que "este hospital De la Baxada marca un poco el símbolo de tres épocas: Una, de la decisión política de construir un hospital en el gobierno de Cristina Kirchner, hasta que cambió el gobierno en diciembre de 2015; una segunda etapa de la desidia, del abandono y el desinterés por la salud pública y en general, donde no se invirtió en terminar las obras y era muy poco tiempo el que faltaba; y una tercera etapa que empezó en diciembre de 2019 con el presidente Alberto Fernández, pandemia mediante, y en la que rápidamente se tomó la decisión de poner en funcionamiento este hospital en el que existían 30 respiradores embalados con otros equipamientos que durante cuatro años permanecieron sin ningún tipo de uso y con riesgo de vencimiento de las garantías. Fue en menos de 45 días, 20 camas de terapia intensiva, 10 de intermedias, y 120 de internación común", detalló.

"A esto lo pudimos hacer porque hubo un Estado nacional presente que nos garantizó recursos, acompañamiento y conocimiento aplicado para poder hacerlo. Es la forma de trabajar y de entender el sistema sanitario”, dijo y agregó: “Sin lugar a dudas, pasada la pandemia y terminada esta etapa, nos quedará el sistema muy fortalecido con todas estas obras que se han realizado, como el hospital modular de Colón, más los otros dos que se están construyendo en Gualeguaychú y en Concordia, que quedan para el sistema de salud, así como el nuevo hospital en Villaguay que se licitará dentro de muy poco", insistió.

Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, comentó que “este jueves estamos terminando en muchos de los departamentos con menor densidad poblacional de vacunar a los trabajadores de salud, por lo cual este viernes comenzaremos con personas institucionalizadas en geriátricos" y luego llegará el turno de las personas mayores de 70 años.

Las actas

En el Acta Acuerdo Ampliación del Programa Sumar, firmada entre el gobierno provincial y el Ministerio de Salud de la Nación, se establece la ampliación de la cobertura poblacional del Programa Sumar con la incorporación de los mayores de 65 años de edad. De esta manera, el programa brindará cobertura a más de 418.769 personas en la provincia.

Además, acordaron que las transferencias 2021-2023 que el Ministerio de Salud de la Nación realizará son de aproximadamente de 1.282 Millones de pesos; y que con la ampliación de la cobertura prestacional se incorporarán 150 nuevas prestaciones (Prestaciones COVID-19 (internación y ambulatoria); Patologías Prevalentes: Diabetes, Hipertensión, Dengue, etc.; nuevos modos de atención: Telemedicina, atención domiciliaria y más. Actividades de salud comunitaria).

En tanto, el Acta Acuerdo Impulsa – Programa Federal De Salud Digital, firmada entre la provincia y el Ministerio de Salud de la Nación, define que el Ministerio de Salud de la Nación transferirá 38 millones de pesos entre 2021 y 2023, entregará 350 computadoras y 230 tablets, 4 equipos de Telesalud completos, 48 lectoras de DNI y 20 scanners; y pondrá a disposición software, soporte técnico y capacitaciones para la implementación de Historia Clínica Digital, Receta electrónica y Portal del paciente, y otras herramientas. En tanto, Entre Ríos adhiere a la implementación del Programa Impulsa y se compromete a implementar acciones tendientes a fortalecer los sistemas de información en salud.

Visita al Laboratorio de VPH del hospital San Martín

Las autoridades visitaron también el Laboratorio de VPH que funciona en el hospital San Martín y que hace algunos meses recibió de nación, equipos de frío, 8.000 test y aparatología necesaria.

Desde fines de octubre se está llevando a cabo una prueba piloto realizándose la toma de muestras en mujeres en edad objetivo (30-65 años) en los departamentos de Federal, Feliciano, en algunos centros de salud de Paraná y en el hospital San Martín. Esas muestras están siendo procesadas en el laboratorio, habiéndose obtenido resultados muy prometedores en relación a la inclusión de este test en la estrategia de tamizaje.