Entre Ríos comenzará a vacunar a personas entre 18 y 59 años con comorbilidades

Además reiteraron la necesidad de que las personas de 60 a 69 años que quieran recibir la vacuna registren su voluntad a través de la página web o en los centros de salud más cercanos.

En el marco de una nueva conferencia virtual de Salud brindada por el gobierno provincial, el subsecretario de Redes Integradas, Marcos Bachetti, se refirió al avance del Plan Rector de vacunación, informó que se está vacunado en estos momentos a los grupos mayores de 60 años, “es la prioridad dentro de lo sanitario, en toda la provincia, en todos los departamentos y en todas las localidades”, aseguró. “El avance es importante en este grupo, pero es uno de los más grandes a la hora de grupo poblacional de personas y ni hablar que son de las personas que más en riesgo y expuestas están”, indicó.

En ese orden, anunció que “inmediatamente de este grupo y a continuación se va continuar con el de personas entre 18 y 59 años con factores de riegos, con enfermedades”, sostuvo y detalló: “Inmediatamente cuando se comience con este grupo, que es muy numeroso, se va a tomar como subgrupo y parámetros para avanzar en un primer momento, dos parámetros: vamos a continuar con los parámetros de la edad, la edad es uno de los parámetros a tener en cuenta más importante, así que posterior a las personas mayores de 60 años, se va a empezar con las personas de 50 a 59 con comorbilidades y específicamente dentro de estás comorbilidades vamos iniciar con las personas diabéticas de la provincia y con las personas con obesidad mórbida.

“Estos dos grupos de riesgo son de los más golpeados a la hora de enfrentar el coronavirus, la mortalidad. Lo hemos dicho desde el primer momento, está más que nada dada a nivel por la edad, pero inmediatamente después al bajar los 60 años los grupos más golpeados son las personas diabéticas y las personas con obesidad mórbida”, señaló.

“Así que en ese sentido posterior a la culminación o avance importante de los mayores de 60 vamos a iniciar con este grupo de 50 a 59 con estas comorbilidades como diabetes y obesidad mórbida”, adelantó el funcionario.

En ese sentido, anunció dos cosas: “una es que ya se pueden registrar las personas entre 18 y 59 años en la página para la voluntad de vacunación, esto es para poder ir ordenando en todas las localidades el orden de los turnos y para poder vacunar todo en orden” y la otra que “que se pueden seguir inscribiendo los mayores de 60, es esencial que este grupo se siga avanzando. Así que también los mayores de 60 años que todavía no hayan recibido la vacuna y no se hayan inscripto todavía pueden y deben, esto es una recomendación fuerte del Ministerio de Salud que se sigan inscribiendo para poder organizar y seguir vacunándolos.





Dosis

En lo que refiere a la cantidad de dosis recibidas, precisó que “la provincia de Entre Ríos ha recibido 244.001 dosis, teniendo en cuenta las recibidas ayer, de Oxford AstraZeneca”, al tiempo que informó que de “dosis aplicadas y registradas ya superamos las 176.000, esto es a nivel de la provincia”.

En ese orden, Bachetti contó que se ha venido con un crecimiento importante a la hora de la aplicación de dosis en todos los departamentos de la provincia, y que también está creciendo el registro de estas dosis aplicadas. “Es importante remarcar esto, no solo es la acción de la aplicación de la vacuna sino también del registro. Esto es un trabajo que es en paralelo a la aplicación en el centro de vacunación”, precisó.

En relación a las nuevas dosis recibidas en el día de ayer, informó que “se recibieron 24.400 dosis de Oxford AstraZeneca, esto es por medio del servicio Covax, que el Ministerio de Salud de la Nación y la Argentina han hecho a nivel internacional, precisó al tiempo que indicó: “Tenemos un buen ingreso hacia la provincia y tenemos las expectativas de que en las próximas horas nos estén dando el aviso de nuevas dosis recibidas teniendo en cuenta la vacuna Sputnik que ha llegado al país en las últimas horas”, adelantó.