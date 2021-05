Empleados municipales explican cómo se trabaja en la planta de reciclado de Colón

Con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de tratar los residuos como corresponden para proteger el medio ambiente, se celebra cada año el 17 de mayo el Día Mundial del Reciclaje. Reducir, reutilizar y reciclar son las premisas para contribuir con el cuidado del ambiente. En la Ciudad de Colón, existen puntos verdes donde los vecinos depositan residuos con la separación previa y que llegan a la planta de reciclado para su clasificación.

"Seleccionamos todo lo que es bolsas, plástico, vidrio y cartón, es importante que la gente tenga en cuenta la separación, más que nada no tirar yerba en las cosas secas, con eso cuidamos el medio ambiente porque no se destruye tanto el material que se puede llegar a reciclar" comentó Cristina, una de las trabajadoras de la planta.

Marcelo por su parte explicó: "normalmente rotamos el trabajo, a mi por ejemplo me toca hoy el cartón, tetra y papel, eso se prensa y luego se enfarda".

Yair, otro de los trabajadores, agregó: "Cuando llega el camión con el material reciclado a la planta pasa por la cinta y después se va seleccionando en cada depósito el aluminio, la chatarra, la bolsa, el cartón, la botella, el trabajo que hacemos nosotros es rotativo semanalmente".

Y recomendó: "Pedimos a la gente que nos separen los residuos limpios de los secos para que nos llegue más fácil y poder realizar un trabajo más higiénico por así decirlo" concluyó.